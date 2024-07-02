الليلة.. الباز يكشف كواليس انضمامه لبرنامج "الحياة اليوم"

يسلط برنامج "الحياة اليوم" في الحلقة المذاعة على قناة "الحياة"، اليوم الثلاثاء، الضوء على تفاصيل انضمام الدكتور محمد الباز إلى القناة لتقديم برنامج "الحياة اليوم"، وكذلك انضمام الإعلامي محمد شردي لقناة "ON" لتقديم برنامج "كل يوم"، وذلك ضمن خطة التطوير للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويتحدث خلال الحلقة كل من الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، والإعلامي محمد مصطفى شردي، مع الإعلامية لبنى عسل، للحديث عن كواليس الانضمام للقناة والعديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء.