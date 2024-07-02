الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الليلة.. الباز يكشف كواليس انضمامه لبرنامج "الحياة اليوم"

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور

يسلط برنامج "الحياة اليوم" في الحلقة المذاعة على قناة "الحياة"، اليوم الثلاثاء، الضوء على تفاصيل انضمام الدكتور محمد الباز إلى القناة لتقديم برنامج "الحياة اليوم"، وكذلك انضمام الإعلامي محمد شردي لقناة "ON" لتقديم برنامج "كل يوم"، وذلك ضمن خطة التطوير للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. 

ويتحدث خلال الحلقة كل من الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، والإعلامي محمد مصطفى شردي، مع الإعلامية لبنى عسل، للحديث عن كواليس الانضمام للقناة والعديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء.

الحياة اليوم الحياة الدكتور محمد الباز قناة الحياة الإعلامي محمد شردي كل يوم المتحدة شركة المتحدة الدستور الاعلامية لبنى عسل

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