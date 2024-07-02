الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صائد الصفقات ومهندس الاتفاقات.. من هو وزير المالية الجديد أحمد كوجك؟

أحمد كوجك
أحمد كوجك

تولى أحمد كجوك منصب نائب وزير المالية لشئون السياسات المالية فى الحكومة السابقة منذ شهر مارس 2016 قبل أن يتم ترشيحه لتولي منصب وزير المالية في التشكيل الجديد.

ويتمتع “كجوك” بخبرات واسعة في العديد من الملفات الخاصة بوزارة المالية.

كما تدرج وزير المالية الجديد في العديد من المتاصب داخل الوزارة، على مدار 15 عامًا.

من هو وزير المالية الجديد؟

لقب “كجوك” بمهندس الاتفاقات التي تتم مع صندوق النقد الدولي طوال المفاوضات التي جرت على مدار الفترة الماضية.

كما كان له دورًا بارزًا في حسم الاتفاق الشهير بين مصر وصندوق النقد بشان الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

حاصل على ماجستير من كلية جون كينيدى للإدارة الحكومية بجامعة هارفاد الأمريكية عام 2010

وماجستير العلوم الاقتصادية من جامعة يوركشاير البريطانية

وبكالوريوس علوم الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1998

عمل خبيرًا اقتصاديًا لدى البنك الدولى بالقاهرة من الفترة يونيو 2013 حتى مارس 2016

عمل نائبًا مساعدًا لوزير المالية لشئون شراكة "دوفيل" خلال الفترة من مايو 2011 حتى 2013

عمل مديرًا لوحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية خلال الفترة من سبتمبر 2010 حتى مايو 2013

عمل مساعد محاضر فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة خلال الفترة من 2007 حتى 2008

من 2002 حتى 2004 عمل اقتصادى فى وزارة الاقتصاد والتجارة، وفى الفترة من 1999 حتى 2001، عمل باحثا اقتصاديا فى وزارة الاقتصاد

أحمد كجوك وزير المالية وزير المالية الجديد مهندس الاتفاقات صندوق النقد الدولي مصر

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