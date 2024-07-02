خالد الجندي يكشف حكم سرقة التيار الكهربائي (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن سرقة التيار الكهربائي يعد أمر منكر، ويجب على الجميع الابتعاد عن هذا الفعل السيئ، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز “بَلِ الْأِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ”.

سرقة الكهرباء

وأكد الشيخ خالد الجندي، خلال تقديمه برنامج “لعلهم يفقهون” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن المتستر على سرقة التيار الكهربائي شريك مع الجاني.

وأضاف في حديثه، أن سرقة الكهرباء ذنب يُحاسب عليه العبد أمام الله سبحانه وتعالى، معبرًا: "الإنسان يظلم نفس بتحمله ذنوب مجانية، زي واحد يمضي لزميله في الشغل وزميله غايب، زميلك هيقبض المرتب، وانت اللي هتخش النار، ليه بنحمل أنفسنا المزيد من الذنوب؟".

وتابع: "هتقابل ربنا يوم القيامة تقول له إيه، هتقول له إنك تسترت على مجرم، تسترت على سرقة، اللي شاف السرقة ومبلغش عنها بقى مشارك فيها، ولازم على الجميع قبل فوات الآوان أن يحجم من مثل هذه الذنوب".