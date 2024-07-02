"الإيسيسكو" ووزارة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان يبحثان سبل تعزيز التعاون

بحث المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" الدكتور سالم بن محمد المالك، مع وزيرة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار، سبل تعزيز التعاون بين المنظمة والوزارة في مجالات الرعاية الاجتماعية والشؤون الإنسانية، عبر التنفيذ المشترك لعدد من المبادرات والبرامج.

وأفاد بيان صادر عن الايسيسكو، أنه خلال لقاء اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة في العاصمة مسقط بحضور أمينة اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم آمنة بنت سالم البلوشية، أكد مدير المنظمة أن "الإيسيسكو" تولي عناية خاصة بالاستثمار في الرأس مال البشري، في إطار رؤية المنظمة وتوجهاتها الاستراتيجية للمساهمة في بناء مجتمعات سليمة ومزدهرة وقوية، وذلك عبر تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج والمشاريع، التي تركز على دعم الفتيات والنساء وبناء قدرات الشباب.

وأشار إلى أن "الإيسيسكو" تعمل على تطوير شراكاتها مع الدول والمنظمات والهيئات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، لصالح دولها الأعضاء والمجتمعات المسلمة حول العالم، مشيدا بما تشهده سلطنة عمان من جهود لدعم النساء وذوي الاحتياجات الخاصة.



من جانبها، استعرضت الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار أبرز البرامج والمشاريع الطموحة التي تعمل عليها الوزارة، في إطار محور الرفاه والتنمية الاجتماعية برؤية عمان 2040، وتعاون الوزارة مع وزارات الصحة والتربية والتعليم.

وثمنت الوزيرة العمانية جهود الإيسيسكو لدعم دولها الأعضاء في مجالات اختصاصها، مؤكدة حرص سلطنة عمان على تعميق التعاون مع المنظمة في المجالات الإنسانية.



وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق بين "الإيسيسكو" ووزارة التنمية الاجتماعية العمانية، للتعاون في عدد من البرامج والمشاريع والأنشطة ذات الاهتمام المشترك، والتي جرت مناقشتها في أثناء اللقاء.