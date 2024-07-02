الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواطنة شرقاوية للمحافظ الجديد: نظرة لارتفاع أسعار الإيجار الجديد للشقق السكنية

هند أحمد
هند أحمد

قالت هند أحمد، مواطنة من محافظة الشرقية، إن هناك عددا من الملفات الهامة التى تنتظر المحافظ الجديد فى حال تغييره، لافتة إلأى أن هناك اولويات او اساسيات ظهرت على الساحة تحتاج التدخل من كل مسؤل،.

وأضافت فى تصريحات لـ"الدستور"، أنه تطلب من المحافظ الجديد ان تكون له نظرة او تدخل فى أمر الإيجارات الجديدة خاصة فى مدن محافظة الشرقية، لافتة إلى أن مُلاك العقارات أصبحوا يطلبون مبالغ ضخمة جدا،  لايستطع دفعها المستأجر، وأن هناك أسر فقيرة أصبحت تسكن أماكن غير آدمية تماشيا مع غلاء المعيشة وارتفاع الإيجارات.

وفى حديثها، قالت هند، إن الشقق السكنية فى المدن أصبحت تُعرض للإيجار بمبالغ  لا تقل عن 3 او  4 آلاف جنيه كحد أدنى للإيجار، وهناك عقارات أصبخت تُعرض بثمن أكبر، وذلك فى ظل تقاضى أغلب أرباب الأسر مرتبات لا تتناسب مع ذلك المبلغ، مؤكدة أنه لابد من ان يكون هناك تدخل عاجل من كل من بيده الامر لوقف هذا الجنون فى  أسعار ايجار الشقق السكنية.

وأوضحت، أن معظم الشباب المقبل على الزواج، ومعظم أرباب الأسر مُلزم شهريا بسداد إيجار الشقق السكنية إلى جانب ارتفاع شرائح الكهرباء والمياة والغاز، وذلك أضا وسط ارتفاع أسعار كافة اشكال السلع الاستهلاكية، مما يُشكل عبئا كبيرا على كل رب منزل، وتجعله عاجزا عن الوفاء بإلتزاماته.

وأكدت أنه لابد من تدخل محافظ الشرقية الجديد، وتدخل كل من بيده الأمر لوقف ذلك الجنون فى ارتفاع أسعار ايجار الشقق السكنية، وأن تلك الخطوة ستكون الخدوة الاولى فى التخفيف الحقيقى عن كاهل المواطن المصري الذي أرهقته الأزمات الاقتصادية الأخيرة والذى عانى منها العالم بصفة عامة والمواطن المصرى بصفة خاصة.

ارتفاع اسعار الايجار الايجار الجديد أزمة اقتصادية محافظة الشرقية المدن والريف

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