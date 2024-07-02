كربونيتا.. جواهر تعود للساحة الغنائية بتعاون جديد مع أوكا

شارك مطرب المهرجانات "أوكا" جمهوره مقطع من فيديو كليب أغنيته الجديدة "كربونيتا" مع المطربة السودانية جواهر التي اختارت التعاون مع "أوكا" ليكون أول عمل لها بعد عودتها للساحة الغنائية.

ونشر "أوكا" مقطع فيديو من تحضيرات الفيديو كليب، والذي ظهر فيه يرقص مع المطربة جواهر بصحبة مجموعة من الاستعراضيين على نغمات أغنيتهما الجديدة "كربونيتا".

جدير بالذكر أن أغنية كربونيتا من كلمات وألحان وتوزيع أوكا، وتم تسجيلها صوتيًا في الأستوديو الخاص به، وذلك في الوقت الذي يعيش فيه مغني الراب الشعبي أوكا حالة من النشاط الفني، بعد طرح أحدث أعماله الغنائية منذ عدة أسابيع بعنوان "شارع الغرام"، التي حققت نجاحًا كبيرًا وتداول بين رواد السوشيال ميديا لتحقق ملايين من المشاهدات على منصات نشر الفيديوهات بين اليوتيوب والتيك توك.