أبناء سوهاج: نطالب من نواب المحافظين بتمكين الشباب وتدريبهم

حالة من الحراك انتشرت في محافظة سوهاج بعد إجراءات التغيرات الوزارية المرتقبة وإجراء حركة محافظين في الدور الذي يلعبه نواب المحافظين داخل المحافظات.

واستطلعت جريدة "الدستور" رأي بعض المواطنين عن ما الذي يريده أبناء محافظة سوهاج من نائب المحافظ.

قال محمد حسين موظف في أحد البنوك الخاصة، إن منصب نائب المحافظ هو منصب استحدث مع قدوم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكانت بادرة لتمكين الشباب في المناصب القيادية ومعاونة المحافظين في مهامهم الكبيرة، فطلبي لنواب المحافظين أن يكونوا أقرب لفئة الشباب والاهتمام بتمكين وتدريب الشباب في محافظته وتأهيلهم لسوق العمل، وتقرب إلي المواطن في شتي المناحي الحياتية وتهوين عليهم آثار الاقتصاد التي يمر بها العالم وتؤثر علي مصر بدورها.

وقالت منة الجوهري موظفة بإحدى الشركات الخاصة بمحافظة سوهاج، إنه على نواب المحافظين النزول إلي الشارع والاحتكاك بالشباب عن طريق مؤتمرات وفعاليات ومنتديات تخص فئة الشباب حتي لا يحيدوا عن مسارهم الوطني، ويكونوا عرضة لتشويش من قبل جهات خارجية كذلك الاهتمام بحلول المواطن اليومية واقتحام الأسواق المخالفة في التسعيرة.

فيما قال حازم عبدالرءوف مدرب كمال أجسام بمحافظة سوهاج، إن نائب المحافظ يجب أن يهتم بدنيا بشباب المحافظة من خلال عمل بطولات داخل مراكز الشباب، وتشجيع الطلاب علي لعب الرياضة، وتمكينهم رياضيا من خلال إتاحة بطولات داخل المنشآت الرياضية المختلفة.

من المتوقع أن تشهد مصر خلال الساعات القليلة المقبة حركة محافظين ونوابهم جديدة، لاسيما مع انطلاق الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد فوزة فى انتخابات 2024 التي شهدت أعلى نسبة مُشاركة وتصويت فى تاريخ الاستحقاقات الانتخابية فى مصر، وأدائه اليمين الدستورية أمام جلسة خاصة لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.