مشروع التقاضي الإلكتروني في مقدمتها.. ملفات على طاولة وزير العدل الجديد المستشار عدنان فنجري

يؤدى المستشار عدنان فنجري، غدًا الأربعاء، اليمين الدستورية وزيرًا للعدل في التشكيل الحكومي الجديد، خلفًا للمستشار عمر مروان الذي تولى الوزارة اعتبارا من ديسمبر 2019، وحتى 2024

وتنتظر وزير العدل الجديد، العديد من الملفات الهامة، في مقدمتها إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير منظومة التقاضي وتحديث آلياتها، وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وتسهيل إجراءات التقاضي للمواطن.

ويستكمل “فنجري” العمل على تنفيذ مشروع التقاضي الإلكتروني في جميع المحاكم على مستوى الجمهورية، وانشاء المكاتب الأمامية بالمحاكم، وتطوير منظومة التقاضي، خاصةً ما يتعلق برفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، وكذلك الحفاظ على مستوى أداء التطوير الإنشائي والتقني الذي تم في مقار المحاكم



كما تنتظرالوزير عددا من مشروعات القوانين التي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء منها وبينها قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين، الذي يمثل أول قانون متكامل وموحد ومفصل في هذا الخصوص.



ويستكمل “الفنجري” العمل على تطوير منظومة الشهر العقاري علي مستوي الجمهورية وذلك من خلال التوسع في تطوير المقار بالمحافظات وميكنتها لربطها الكترونيًا بالمقر الرئيسي بالقاهرة، مما يتيح للمواطنين استخراج المحررات الرسمية الخاصة بهم إلكترونيًا، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين والحفاظ على مصالحهم