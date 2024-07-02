الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شهادات تقدير ومبالغ مالية.. محافظ مطروح يكرم المحالين للمعاش

جانب من تكريم محافظ
جانب من تكريم محافظ مطروح المحالين للمعاش

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، حفل تكريم عدد من العاملين بديوان عام المحافظة المحالين للمعاش بعد بلوغهم السن القانونية بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد والعمدة عبدالكريم يونس رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح وعددا من مديرى  الإدارات بالديوان العام وأسر المكرمين. 

شهادات تقدير ومبالغ مالية

فى أجواء  احتفالية تسودها البهجة والعرفان بالجميل أهدى محافظ مطروح المكرمين شهادات تقدير، ومبالغ مالية، تقديرًا لعطائهم خلال سنوات العمل مهنأ جميع  المكرمين وأسرهم ببداية حياة جديدة سعيدة متمنيًا لهم الصحة والتوفيق. 

خدمة وتنمية المحافظة

وأكد محافظ مطروح على الحرص على استمرار العلاقة الطيبة التي تربط الجهاز التنفيذي بالمحافظة كأسرة واحدة، مشيرًا إلى أن باب المحافظة مفتوح دائما لأبنائها واستيعاب آرائهم وخبراتهم بعد سنوات طويلة من الكفاح، والعمل والمشاركة الفعالة فى خدمة وتنمية المحافظة. 


يأتي ذلك في إطار حرص محافظة مطروح الدائم على تكريم أبنائها ممن بلغوا السن القانونية كتقليد ثابت تقديرا وعرفانا لهم على ما قدموه للمحافظة خلال رحلة عطائهم الوظيفي.

تحقيق التنمية

ومن جانبه تقدم عددًا من المحالين للمعاش، بالشكر والتقدير لمحافظ مطروح على هذا  اللفتة الكريمة، ولكافة جهوده المستمرة للارتقاء بالخدمات المقدمة لأهالي المحافظة لتحقيق التنمية المنشودة لمحافظتنا الغالية. 
 

وكان قد أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الاهتمام بدعم العملية التعليمية التى يقوم على أساسها  التنمية الشاملة بالمجتمع واستغلال ثرواته وإمكانياته من خلال عقول وكوادر ناضجة قادرة على مسايرة التقدم باعتباره أهم القطاعات التي تُبنى عليها كافة القطاعات الخدمية والتنموية  الأخرى وبناء الجمهورية الجديدة،، مع استحداث نوعيات جديدة من التعليم الثانوى تواكب جهود ومجالات التنمية بالمحافظة. 

جاء ذلك خلال تكريم محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، لأوائل الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية والتربية الخاصة في الاحتفالية التى نظمتها المحافظة، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، النائب حسن أبوقديرة عضو الهيئة البرلمانية بالمحافظة والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد والعمدة عبدالكريم يونس رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، وعمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح والشيخ عبدالعظيم سالم مدير عام منطقة مطروح ومفتاح الجرارى نقيب معلمى مطروح وأحمد هاشم رئيس مجلس الأمناء، ولفيف من قيادات التعليم العام والأزهري بالمحافظة وأولياء الأمور.

جانب من تكريم محافظ مطروح المحالين للمعاش
جانب من تكريم محافظ مطروح المحالين للمعاش
جانب من تكريم محافظ مطروح المحالين للمعاش
جانب من تكريم محافظ مطروح المحالين للمعاش
جانب من تكريم محافظ مطروح المحالين للمعاش
جانب من تكريم محافظ مطروح المحالين للمعاش
جانب من تكريم محافظ مطروح المحالين للمعاش
جانب من تكريم محافظ مطروح المحالين للمعاش
جانب من تكريم محافظ مطروح المحالين للمعاش
جانب من تكريم محافظ مطروح المحالين للمعاش
جانب من تكريم محافظ مطروح المحالين للمعاش
جانب من تكريم محافظ مطروح المحالين للمعاش
جانب من تكريم محافظ مطروح المحالين للمعاش
جانب من تكريم محافظ مطروح المحالين للمعاش
جانب من تكريم محافظ مطروح المحالين للمعاش
جانب من تكريم محافظ مطروح المحالين للمعاش
جانب من تكريم محافظ مطروح المحالين للمعاش
جانب من تكريم محافظ مطروح المحالين للمعاش
جانب من تكريم محافظ مطروح المحالين للمعاش
جانب من تكريم محافظ مطروح المحالين للمعاش
جانب من تكريم محافظ مطروح المحالين للمعاش
جانب من تكريم محافظ مطروح المحالين للمعاش
جانب من تكريم محافظ مطروح المحالين للمعاش
جانب من تكريم محافظ مطروح المحالين للمعاش
جانب من تكريم محافظ مطروح المحالين للمعاش
جانب من تكريم محافظ مطروح المحالين للمعاش
جانب من تكريم محافظ مطروح المحالين للمعاش
جانب من تكريم محافظ مطروح المحالين للمعاش
جانب من تكريم محافظ مطروح المحالين للمعاش
جانب من تكريم محافظ مطروح المحالين للمعاش
محافظ مطروح تكريم عدد من العاملين المحالين للمعاش مطروح تحقيق التنمية

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