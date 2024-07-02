الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جدول مباريات منتخب مصر للطائرة في أولمبياد باريس 2024

منتخب مصر للطائرة
منتخب مصر للطائرة

أعلن الاتحاد الدولي للكرة الطائرة جدول مواعيد مباريات منتخب مصر للرجال للكرة الطائرة في أولمبياد باريس 2024.

وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الثانية مع منتخبات بولندا والبرازيل وإيطاليا بأولمبياد باريس 2024

وفيما يلي جدول مواعيد منتخب مصر:

27 يوليو 
مصر ضد بولندا

30 يوليو 
مصر ضد إيطاليا

2 أغسطس 
مصر ضد البرازيل

وتضم باقي مجموعات الأولمبياد:

المجموعة الأولى: فرنسا وسلوفنيا وكندا وصربيا.
المجموعة الثالثة: اليابان وأمريكا والأرجنتين وألمانيا.

وتأهّل المنتخب المصري للكرة الطائرة رسميًا، لأولمبياد باريس بعد تصدره التصنيف القاري.

وخاض منتخب مصر للكرة الطائرة معسكرا في اليابان في الفترة الماضية استعدادًا لكأس التحدي بالصين تضم كلا من: حسام يوسف ومصطفي جابر ورضا هيكل وسيف عابد ومحمد مصطفي ومحمد عسران وعبد الرحمن الحسيني وأحمد ضياء وأحمد عزب ومحمد عادل  وحمادة عثمان ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان.

ويرأس البعثة الكابتن عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد.

ويتكون الجهاز الفني للمنتخب من الإسباني فيرناندو مونزوا مديرًا فنيًا وطارق الزفتاوي مدربًا عامًا ومحمد السيد سيكو مدربًا والدكتور سامح ظلام طبيبًا للمنتخب وأحمد سعيد محللًا تقنيًا.

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