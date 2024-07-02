الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الجندي: أسامة الأزهرى سيكون جسورًا فى إدارته لوزارة الأوقاف

أسامة الأزهري
أسامة الأزهري

تقدم الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بخالص التهنئة للوزراء الجدد بالحكومة الجديدة، مقدما التهنئة للدكتور أسامة الأزهري لتوليه منصب وزير الأوقاف".

تشكيل حكومة جديدة

وتابع الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي": "نشكر الدكتور مختار جمعة على المجهود الكبير الذي قام به خلال توليه منصب وزير الأوقاف وجزاه الله كل خير عن وطنه وأمته ودينه، ونشهد أنه كان مثالًا للتضحية والبسالة والجسارة والجهد العظيم في أداء وظيفته".

تطوير وزارة الأوقاف 

وأضاف في حديثه، أن الدكتور أسامة الأزهري قيمة وقامة وليس بغريب عن الجميع، ونعلم جميعًا أنه شاب سيكون جسورًا في قراراته وفي إدارته لوزارة الأوقاف".

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف في هذا التوقيت الصعب بحاجة شديدة إلى جهد كبير وإدارة حاسمة، خاصة أنها تمر بالكثير من المتغيرات ومظاهر التطوير والتجديد".

خالد الجندي الشيخ خالد الجندي لعلهم يفقهون دي ام سي

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