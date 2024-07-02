الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«إشمعنا الأهلي».. الزمالك يفاجئ اتحاد الكرة بشأن مشاركة زيزو في الأولمبياد

زيزو
زيزو

كشف مصدر بـ المنتخب الأولمبي أن الزمالك بعد موافقته على مشاركة أحمد سيد زيزو في الأولمبياد بدأ يتراجع في قراره لرفض الأهلي إرسال محمد عبدالمنعم وإمام عاشور للمنتخب الأولمبى.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة:"تلقينا اتصالاً صباح اليوم من أحد المسؤولين في الزمالك قال: (إشمعنا الزمالك هيوافق على مشاركة زيزو في الأولمبياد والأهلي رافض) وهو ما فوجئ به مسئولى المنتخب الأولمبي وهناك اتصالات حالية لحل الأزمة مع الزمالك".

ووضع روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي قائمة من 7 لاعبين فوق السن لاختيار 3 منهم للمشاركة في الأولمبياد هم محمد صلاح، مصطفي محمد، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد عبدالمنعم، إمام عاشور، وأحمد سيد زيزو.

المنتخب الأولمبى أحمد سيد زيزو محمد عبدالمنعم الزمالك إمام عاشور روجيرو ميكالي

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