الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير اقتصادي يوضح المطلوب من المجموعة الاقتصادية بالحكومة الجديدة

المجموعة الاقتصادية
المجموعة الاقتصادية بالحكومة الجديدة

قال محمد الكيلاني الخبير الاقتصادي، إن المجموعة الاقتصادية بالحكومة الجديدة عليها مهام وتكليفات ضخمة جدًا خاصة وأن السابقة بذلت جهدا كبيرا جدًا في كل الملفات الاقتصادية، متابعا جاءت مرحلة البناء على ما سبق والتطوير.

وأضاف الكيلاني، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مال وأعمال"، المُذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أننا بحاجة إلى تنمية اقتصادية كاملة فيجب النظر للقطاعات التي تأثرت خلال الفترة الماضية والبدء في العمل عليها بشكل كبير جدًا، كما يجب  العمل على التطوير وزيادة معدل جاذبية الاستثمارات في الفترة المقبلة وفتح شهية المستثمر.
وأشار إلى أن أي مجموعة اقتصادية يجب أن تكون على دراية بالتغيرات الجيوسياسية التي تواجه العالم.

اكسترا نيوز المجموعة الاقتصادية الملفات الاقتصادية مال وأعمال الاستثمارات شهية المستثمر

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