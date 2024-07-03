سعر الفراخ البيضاء والبيض والكتاكيت فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3-7-2024

يتصدر سعر الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن عبر كافة المنصات الإلكترونية من قبل الملايين من الأسر المصرية، وذلك لوضع ميزانية شراء شهرية تكفي احتياجات الأسرة من البروتين الداجني، والذي يعد وجبة رئيسية على السفرة المصرية سواء في الإفطار.

سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3-7-2024

تراجع سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3-7-2024 وذلك بسبب توافر كافة مقاومات صناعة الثروة الداجنة للمزارع وصغار المربين مما أدى إلى زيادة حجم المعروض من الطيور للمواطنين ونعرض في السطور التالية أسعار الطيور في الأسواق المصرية كما يلي:-

سعر كيلو الفراخ البيضاء تسليم أرض المزارع للتجار نحو 78 جنيها، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 85 جنيها.

سعر كيلو الفراخ البلدي تسليم أرض المزارع للتجار سجل نحو 110 جنيهات، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 120 جنيها.

سعر كيلو الفراخ الساسو تسليم أرض المزارع للتجار سجل نحو 108 جنيهات وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 115 جنيها.

سعر كيلو الفراخ الأمهات تسليم أرض المزارع للتجار سجل نحو 70 جنيها وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 72 جنيها.

سعر الكتاكيت اليوم الأربعاء

سعر الكتكوت البلدي الحر عمر يوم يتراوح من 6.75 إلى 7.00 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي المشعر عمر يوم يتراوح من 7.00 إلى 7.25 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي الهجين عمر يوم يتراوح من 7.50 إلى 7.75 جنيه.

سعر الكتكوت الروزي للتسمين عمر يوم يتراوح من 20.50 إلى 21.00 جنيها.

سعر الكتكوت الروزي الفيومي عمر يوم يتراوح من 13.00 إلى 13.25 جنيه.

سعر الكتكوت الجميزة عمر يوم يتراوح من 13.00 إلى 13.25 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو شيفر بيور يتراوح من 12.50 إلى 12.75 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض فوق 42 جرام يتراوح من 27:00 إلى 27.25 جنيه.

أسعار البيض اليوم الأربعاء 3-7-2024

سجلت كرتونة البيض الأبيض في المزارع للتجار نحو 118 جنيها وفي المحلات التجارية نحو 125 جنيها.

سجلت كرتونة البيض الأحمر في المزارع للتجار نحو 109 جنيهات وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 119 جنيها.

سجلت كرتونة البيض البلدي في المزارع للتجار نحو 120 جنيها وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 130 جنيها.

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