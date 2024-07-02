"القومي لذوي الإعاقة" يبحث سبل التعاون مع مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

استقبلت الدكتورة ايمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، اليوم الثلاثاء، السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين بالتزامن مع انطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة التي تستهدف تشجيع المبادرين والمبتكرين من الأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في أنشطة المبادرة.

من جانبها، رحبت الدكتورة إيمان كريم، بزيارة السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، لمقر المجلس وعرض انشطة وفعاليات وأهداف المبادرة.

وأشادت “كريم” بنتائج المبادرة فى مرحلتيها الأولى والثانية، وأكدت على أهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المرحلة الثالثة التي تستهدف تشجيع المبتكرين من الأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في أنشطة المبادرة.

وتناولت المناقشات آليات التقديم في المسابقة الخاصة بالمبادرة، والدور الفني للمجلس من خلال ترجمة المواد الفيلمية والمعلومات الخاصة بالتقديم للمبادرة إلى لغة الاشارة لتوسيع نطاق استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة منها ودعما لفكرة التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة.

من جانبه، أشاد السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بجهود المجلس لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الاعاقة.

واكد أنه يجب الا تكون الإعاقة حاجزا عن المشاركة في مشروعات المبادرة، مشيرًا إلى أن التعاون المشترك بين المجلس والمبادرة يهدف إلى تشجيع المبتكرين ورواد الأعمال من ذوي الإعاقة على المشاركة في أنشطة المبادرة من خلال أفكارهم ومشاريعهم.

ونوه إلى أنه يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الاستفادة من المحاضرات والدورات التدريبية المقدمة على موقع المبادرة، مؤكدا أنه يجب أن تكون المشروعات المقدمة قائمة بالفعل وقابلة للتنفيذ على نطاق واسع وأن تكون صديقة للبيئة ومرتبطة بالأدوات التكنولوجية الحديثة (مواقع الإلكترونية أو تطبيقات) وأن يحقق المشروع الاستدامة المالية والتأثير المجتمعي.

وتابع: باب التقديم مفتوح لمشاركة كافة الفئات من جميع محافظات الجمهورية، كما سيتم تنفيذ جلسات تعريفية وتدريبات لتمكين الأشخاص ذوي الاعاقة من المشاركة في المبادرة والاستفادة من التدريبات على قدم المساواة مع أقرانهم في مختلف المحافظات بالشراكة مع المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

جدير بالذكر أن أهم اشتراطات الاشتراك في المبادرة ان تكون فكره المشروع تتماشى مع أطر الاقتصاد الأخضر ولديها اثر إيجابي واسع ويمكن الاستفادة منها في جميع المحافظات، وأنه لمزيد من المعلومات يمكن للمشاركين من ذوي الإعاقة التواصل مع المجلس علي رقم 01000638164 او على رسائل صفحة المجلس على الفيس بوك https://www.facebook.com/NCPDEGYPT?mibextid=ZbWKw

