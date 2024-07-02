مواطنة شرقاوية: أطالب بمنح نائب المحافظ سلطة رقابية لضبط الأسعار والأسواق

قالت نهال محسن، مواطنة من محافظة الشرقية، أن تعيين نواب للمحافظين هو أمر ضرورى، وجاء بنتيجة مثمرة، لافتة إلى أنها لاحظت تواجد نواب محافظ الشرقية فى العديد من المجالات، وتم إسناد عددا من الملفات الهامة لهما.

وأضافت فى تصريحات لـ"الدستور"، أن محافظ الشرقية أو أى محافظ آخر لن يكون قادرا على إدارة جميع الملفات والشئون بنفسه، خاصة فى محافظة كبيرة مثل محافظة الشرقية، تختلف طبيعتها عن بعضها، فهى محافظة تجمع بين الريف والحضر والقبائل، إلى جانب مساحتها الشاسعة، فكان لزاما أن يكون للمحافظ نواب لمعاونته على إنجاز ما أسند إليه فى جميع المجالات.

وأوضحت، أنها تتمنى أن يتم توسعة اختصاصات نواب المحافظين، وان يتم منحهم سلطات إضافية مثل السلطة الرقابية، والتى تعتبر من أكثر ما يحتاجه شعب مصر فى جميع المحافظات، لاسيما فى مجال ضبط الأسعار والأسواق، مؤكدة أن الدولة تبذل قصارى جهدها فى طرح مبادرات للتخفيف عن كاهل المواطن المصرى، ولكن هناك بعد الجشعين الذين يقومون بالتربح والإحتكار، ون هناك ضرورة مُلحة لفرض الأدوار الرقابية أكثر من الدور الحالى.

وأكدت، أنه يمكن أن يتم منح نواب المحافظين هذا الدور او هذه السلطة لمعاونة الأجهزة الرقابية فى دورها وفرض الهيمنة على كل من تسول له نفسها لتلاعب بالأسعار ومخالفة تعليمات الدولة او الاسعار المفروضة للسلع الإستهلاكية فى جميع أشكالها.

وتعتبر محافظة الشرقية من أكبر محافظات الجمهورية، وتقع في المنطقة الشرقية لمصر، وهى ثالث أكبر المحافظات في التعداد السكاني ، وتأتى بعد محافظة القاهرة والجيزة بنسبة 7.4 % من سكان مصر ولها أهمية تاريخية كبيرة حيث كانت تعتبر البوابة الشرقية لمصر ومهبط العديد من الأنبياء والصحابة والزعماء والقادة التاريخيين.