الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواطنة شرقاوية: أطالب بمنح نائب المحافظ سلطة رقابية لضبط الأسعار والأسواق

نهال محسن
نهال محسن

قالت نهال محسن، مواطنة من محافظة الشرقية، أن تعيين نواب للمحافظين هو أمر ضرورى، وجاء بنتيجة مثمرة، لافتة إلى أنها لاحظت تواجد نواب محافظ الشرقية فى العديد من المجالات، وتم إسناد عددا من الملفات الهامة لهما.

وأضافت فى تصريحات لـ"الدستور"، أن محافظ الشرقية أو أى محافظ آخر لن يكون قادرا على إدارة جميع الملفات والشئون بنفسه، خاصة فى محافظة كبيرة مثل محافظة الشرقية، تختلف طبيعتها عن بعضها، فهى محافظة تجمع بين الريف والحضر والقبائل، إلى جانب مساحتها الشاسعة، فكان لزاما أن يكون للمحافظ نواب لمعاونته على إنجاز ما أسند إليه فى جميع المجالات.

وأوضحت، أنها تتمنى أن يتم توسعة اختصاصات نواب المحافظين، وان يتم منحهم سلطات إضافية مثل السلطة الرقابية، والتى تعتبر من أكثر ما يحتاجه شعب مصر فى جميع المحافظات، لاسيما فى مجال ضبط الأسعار والأسواق، مؤكدة أن الدولة تبذل قصارى جهدها فى طرح مبادرات للتخفيف عن كاهل المواطن المصرى، ولكن هناك بعد الجشعين الذين يقومون بالتربح والإحتكار، ون هناك ضرورة مُلحة لفرض الأدوار الرقابية أكثر من الدور الحالى.

وأكدت، أنه يمكن أن يتم منح نواب المحافظين هذا الدور او هذه السلطة لمعاونة الأجهزة الرقابية فى دورها وفرض الهيمنة على كل من تسول له نفسها لتلاعب بالأسعار ومخالفة تعليمات الدولة او الاسعار المفروضة للسلع الإستهلاكية فى جميع أشكالها.

وتعتبر محافظة الشرقية من أكبر محافظات الجمهورية، وتقع في المنطقة الشرقية لمصر، وهى ثالث أكبر المحافظات في التعداد السكاني  ، وتأتى بعد محافظة القاهرة والجيزة بنسبة 7.4 % من سكان مصر ولها أهمية تاريخية كبيرة حيث كانت تعتبر البوابة الشرقية لمصر ومهبط العديد من الأنبياء والصحابة والزعماء والقادة التاريخيين.

نواب المحافظين سلطات رقابية ضبط الاسعار جهود الدولة ضبط الأسواق محافظة الشرقية

مواد متعلقة

ميكنة منظومة الغسيل الكلوى.. أبرز توجيهات وكيل صحة الشرقية فى اجتماع مديرى الإدارات

يخدم 350 أسرة.. «تضامن الشرقية» و«الأورمان» تنظمان معرضًا للآثاث

طلاب "القسم الأدبي" بالشرقية يختتمون الأسبوع الثالث من امتحانات الثانوية الأزهرية

قافلة بيطرية مجانية بقرية بنى عباد في الشرقية

لتخفيف الأحمال.. محافظ الشرقية يوجه بمتابعة تنفيذ قرار غلق المحلات والمقاهى

محافظ الشرقية يوجه بإعداد جدول زمنى لتخفيف أحمال الكهرباء

"بيطري الشرقية" يُنظم ندوة تثقيفية بعنوان "المبادرات الرئاسية المرتبطة بمجالات الطب"

الأكثر قراءة

من هو شريف فاروق وزير التموين الجديد؟

كفاءة وطنية بخبرات دولية.. من هو بدر عبدالعاطى وزير الخارجية الجديد؟

نائب رئيس اللجنة المالية بصندوق النقد.. السيرة الذاتية لـ أحمد كجوك مرشح وزارة المالية الجديد

"رحلة صعود" لأشهر قائد إيرباص.. مَن هو سامح الحفنى وزير الطيران الجديد؟

حصل على نوط الواجب العسكرى.. من هو عبدالمجيد صقر وزير التنمية المحلية الجديد؟

خبرة ممتدة لأكثر من 35 عامًا.. من هو حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الجديد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

إرادة التغيير.. وقيم التقدم

عبد الرحيم طايع

حديث أمين عن الشأن الوزاري

محمد رفعت

المحافظون والتغيير!

علي سعدة

التغيير الوزارى الجديد

مدحت بشاى

رؤى مواطن يبغى التغيير يا حكومة

محاسن السنوسي

معانا ولا علينا يا حكومة !

لواء. محسن الفحام

الشفافية الإيجابية

حسين دعسة

عندما يكشف جيمس جفرى الخطط السرية.. من ينقذ غزة؟

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"الشاباك" يلغي أوامر اعتقالات جديدة للفلسطينيين بسبب امتلاء سجون الاحتلال بالأسرى

اليوم الـ270 للعدوان على غزة.. مجازر الاحتلال متواصلة وحركات نزوح واسعة

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

عاجل
مصادر لـ إكسترا نيوز: مارجريت صاروفيم نائبة لوزيرة التضامن.. وچاكلين محافظة للبحيرة