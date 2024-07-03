الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد ضم "التخطيط والتعاون الدولي".. السيرة الذاتية للدكتورة رانيا المشاط

رانيا المشاط
رانيا المشاط

تجددت الثقة في الدكتورة رانيا المشاط، لتولي منصب وزارة التعاون الدولي في التشكيل الوزاري الجديد بالإضافة إلى وزارة التخطيط بعد دمجهما معا، وتعد  إحدى أبرز الشخصيات القيادية في مصر اليوم، حيث اشتهرت بتفانيها وإنجازاتها، لم تترك مجالًا إلا وخطت فيه بصمتها الناجحة المميزة.

 

حلقت "المشاط" في سماء الاقتصاد الدولي، وتولت منصب اقتصادي خلال الفترة من 2001-2005، وأصبحت بعدها نائبة مدير ورئيسة قسم السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، ولم تكتف بهذا القدر، بل سطرت مزيدًا من الإنجازات فنالت شهادة السياسات العامة والإبداع القيادي من جامعة هارفارد المرموقة.

وفي عام 2018 تحولت صفحة جديدة في مسيرتها، عندما تولت حقيبة وزارة السياحة، لتثبت للجميع قدرتها على إدارة الملفات الثقيلة والمعقدة، ولم يكن هذا إلا مقدمة لما ينتظرها من مهام أكثر أهمية، إذ أصبحت وزيرة للتعاون الدولي في عام 2019.

وتولت منصب محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي  والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا.

المشاط تناقش تطوير التعليم ومشروعات "تكافل وكرامة" مع البنك الدولي

كما شغلت منصب المحافظ المناوب لمصر في بنك التنمية الأفريقي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك التنمية الجديد التي انضمت مصر لعضويته حديثًا خلال مارس 2023.

واليوم، وبعد تجديد الثقة بها من قبل القيادة السياسية في مصر، تولت الدكتورة رانيا المشاط مسؤولية قيادة وزارة التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية وهذه الوزارة الموحدة تُعد أحد أهم الملفات الاستراتيجية، والتي ستكون بصماتها عليها واضحة وملموسة.

المؤهلات العلمية

حصلت الدكتورة رانيا المشاط على دكتوراه في الاقتصاد، جامعة ميريلاند، في كوليج بارك عام 2001، كما حصلت على ماجستير في الاقتصاد، جامعة ميريلاند في كوليج بارك عام 1998، وبكالوريوس في الاقتصاد، الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1995.

وحصلت على شهادة السياسات العامة والإبداع القيادي من جامعة هارفارد عام 2016، وحصلت على دبلوم إدارة الموارد البشرية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2007، وأصبحت أستاذ الاقتصاد المساعد منذ 2008.

الدكتورة رانيا المشاط المشاط منصب اقتصادي البنك المركزي وزيرة للتعاون الدولي

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