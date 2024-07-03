أخبار حالة الطقس اليوم الأربعاء 3-7-2024 وبيان درجات الحرارة بالمحافظات

يهتم قطاع عريض من المواطنين بمتابعة أخبار حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة في محافظات إقامتهم خلال الموجات شديدة الحرارة المتعاقبة والتي تشهدها كافة أنحاء البلاد خلال شهور فصل الصيف.

أخبار حالة الطقس اليوم الأربعاء 3-7-2024

ننشر للقراء أخبار حالة الطقس اليوم الأربعاء 3-7-2024| درجات الحرارة في محافظات مصر وذلك من خلال نشرة الخدمات المتنوعة التي يقدمها الدستور يوميا وتهم قطاع عريض من المواطنين حيث أكد بيان هيئة القومية للأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة بشكل طفيف بقيمة من (1- 2) درجة في كافة محافظات الجمهورية.

كتل هوائية شديدة الحرارة

وأشار بيان هيئة الأرصاد إلى أن البلاد تتأثر بكتل هوائية شديدة الحرارة مع تأثير كافة محافظات الجمهورية بمنخفض الهند الموسمي الذي يؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة بشكل أكبر من المعدلات الطبيعية في هذا التوقيت من العام (شهور فصل الصيف).

وأوضح خبراء هيئة الأرصاد أن يسود طقسا شديد الحرارة رطب على أغلب الانحاء حار رطب على السواحل الشمالية مائلا للحرارة رطب ليلا على أغلب انحاء البلاد مع وجود شبورة مائية على الطرق السريعة ونشاط في حركة الرياح وارتفاع نسبة الرطوبة.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم الأربعاء 3-7-2024

جاء في بيان هيئة القومية للأرصاد الجوية انخفاض في درجات الحرارة في محافظة الإسكندرية من (2-3 ) درجات مئوية مع هدوء تام في حركة الرياح وحذر بيان هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط الغربية حيث تتراوح سرعة الرياح من 40/50 من / كم وارتفاع الأمواج ( 1.5:2.5) م.

درجات الحرارة في محافظات مصر اليوم الأربعاء 3-7-2024

سجلت درجة الحرارة في القاهرة العظمى 37 والصغرى 25 درجة مئوية.

سجلت درجة الحرارة في الوادي الجديد العظمى 43 والصغرى 23 درجة مئوية.

سجلت درجة الحرارة في سوهاج العظمى 40 والصغرى 26 درجة مئوية.

سجلت درجة الحرارة في قنا العظمى 41 والصغرى 28 درجة مئوية.

سجلت درجة الحرارة في أسوان العظمى 43 والصغرى 29 درجة مئوية.

سجلت درجة الحرارة في الإسماعيلية العظمى 37 والصغرى 23 درجة مئوية.

سجلت درجة الحرارة في الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجة مئوية.

سجلت درجة الحرارة في مرسي مطروح العظمى 30 والصغرى 23 درجة مئوية.

سجلت درجة الحرارة في دمياط العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

سجلت درجة الحرارة في بورسعيد العظمى 31 والصغرى 23 درجة مئوية.

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