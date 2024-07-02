السفير مسعود معلوف: منح ترامب الحصانة من الملاحقة القضائية "قرار تفصيل"

قال السفير مسعود معلوف، الخبير في الشؤون الأمريكية، إن قرار المحكمة العليا الأمريكية منح دونالد ترامب الحصانة الرئاسية متفصل على مقاسه، رغم أن القرار لم يذكر به اسم "ترامب".

وأضاف "معلوف" خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أن هذا القرار صدر قبل 4 أشهر من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، كما أنه يلغي 250 عاما من صلاحيات الرئيس المحدودة بمعنى أن الرئيس ليس فوق القانون.

وتابع: "الاتهامات التي يواجهها ترامب في عدة قضايا، دفعت محاميه إلى إقامة دعوى أمام المحكمة العليا الأمريكية".

وأشار إلى أن ترامب أدين بارتكاب 34 تهمة في قضية "شراء الصمت"، التي يصدر فيها القضاء حكمه في 11 يوليو الجاري.