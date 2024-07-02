الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رسميًا.. تشيلسي يضم ثالث صفقاته الصيفية

كيرنان ديوزبيري هول
كيرنان ديوزبيري هول

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي رسميًا اليوم ضم، كيرنان ديوزبيري هول قادما من ليستر سيتي بعقد لمدة 5 سنوات مقبلة خلال الميركاتو الصيفي.

ويعتبر هول ثالث صفقات البلوز الصيفية بعد ضم  أوماري كيليمان قادمًا من أستون فيلا خلال الميركاتو الحالي و المهاجم الإسباني الشاب مارك جويو قادمًا من فريق برشلونة.

ووقع لاعب الوسط عقدًا مدته خمس سنوات مع البلوز، بما في ذلك خيار عام إضافي، وسوف ينضم إلى زملائه الجدد في التدريبات قبل الموسم.

وقال ديوزبيري هول "من المدهش أن أجلس هنا كلاعب في تشيلسي. هذا هو النادي الذي يتابعه الناس منذ الصغر ويأملون في اللعب له يومًا ما، لذا فهو شرف لي أن أكون هنا. أنا متحمس حقًا للبدء ولا أستطيع الانتظار لإظهار للجميع ما يمكنني فعله".

شارك ديوزبيري هول، الذي انضم إلى ليستر في سن الثامنة، لأول مرة مع الفريق الأول في مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي ضد برينتفورد في يناير 2020. وتبع ذلك فترة إعارة في دوري الدرجة الأولى مع بلاكبول سجل خلالها أربعة أهداف في عشر مباريات فقط.

أمضى موسم 2020/21 على سبيل الإعارة في دوري الدرجة الأولى مع لوتون تاون وأظهر موهبته وإمكاناته في أكثر من 40 مباراة ليحصل على مكان في تشكيلة الفريق الأول في ليستر قبل الموسم التالي.

أصبح ديوزبري هول شخصية بارزة في فريق ليستر سيتي خلال موسم 2021/22. حيث شارك في 44 مباراة في جميع المسابقات وتم اختياره ضمن فريق الموسم في الدوري الأوروبي بعد مساعدة ليستر سيتي في الوصول إلى الدور نصف النهائي.

وشارك في 34 مباراة أخرى مع ليستر خلال موسم 2022/23 قبل أن ينضم إليه إنزو ماريسكا في ملعب كينج باور الصيف الماضي.

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