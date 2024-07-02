الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير: تقليل الأعباء الضريبية ضرورة للحصول على منتج جيد

كريم إسماعيل
كريم إسماعيل

قال المهندس كريم إسماعيل الخبير الصناعي وعضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن الآليات الخاصة بخفض التكلفة واضحة جدًا، مشيرًا إلى ضرورة وجود مبادرات لدعم المصانع والمصنعين الحاصلين على تسهيلات ائتمانية من البنوك الوطنية المصرية.

وأضاف إسماعيل، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء ببرنامج "مال وأعمال"، المُذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، تقليل الأعباء الضريبية ضرورة من أجل الحصول على منتج جيد و بتكلفة مناسبة، مؤكدًا على ضرورة دعم المنتج المحلي والترويج له. 

اكسترا نيوز الآليات الاقتراض مبادرات المصنعين تسهيلات ائتمانية مال وأعمال

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