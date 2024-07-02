خبير: تقليل الأعباء الضريبية ضرورة للحصول على منتج جيد

قال المهندس كريم إسماعيل الخبير الصناعي وعضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن الآليات الخاصة بخفض التكلفة واضحة جدًا، مشيرًا إلى ضرورة وجود مبادرات لدعم المصانع والمصنعين الحاصلين على تسهيلات ائتمانية من البنوك الوطنية المصرية.

وأضاف إسماعيل، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء ببرنامج "مال وأعمال"، المُذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، تقليل الأعباء الضريبية ضرورة من أجل الحصول على منتج جيد و بتكلفة مناسبة، مؤكدًا على ضرورة دعم المنتج المحلي والترويج له.