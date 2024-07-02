أمريكا: سنعلن قريبا عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بـ 2.3 مليار دولار ⁧‫

قال وزير الدفاع الأمريكي لوييد أوستن، اليوم الثلاثاء، إننا سنعلن قريبا عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بـ2,3 مليار دولار.



وفي سياق متصل، كان قد أعلن مسؤولون أمنيون في أوكرانيا، أمس الاثنين، أن أوكرانيا أحبطت مخططا مزعوما للإطاحة بالحكومة "كان من شأنه أن يصب في مصلحة روسيا".

مخطط يصب في مصلحة روسيا



في منشور على Telegram، زعم جهاز الأمن الأوكراني (SBU) أن منظمي المؤامرة خططوا لإثارة أعمال شغب في كييف في 30 يونيو لإلهاء السيطرة على البرلمان الأوكراني وإزالة القيادة العسكرية والسياسية من السلطة.

ومن غير الواضح مدى جدوى المؤامرة المخطط لها، أو ما إذا كان للمتهمين أي صلة بروسيا، التي شنت غزوًا مدمرًا واسع النطاق ضد جارتها الجنوبية الغربية منذ ما يقرب من عامين ونصف.

وقال جهاز الأمن الأوكراني إنه تم التعرف على أربعة من المشتبه بهم، وتم احتجاز اثنين منهم. ويواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات إذا ثبتت إدانتهم. وقال جهاز الأمن الأوكراني إنه صادر أسلحة وذخائر، بالإضافة إلى هواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر وسجلات أخرى "مع أدلة على ارتكاب عمل إجرامي".

وقال مكتب المدعي العام الأوكراني إن الزعيم المزعوم للمؤامرة “هو رئيس كيان غير حكومي، ولديه بالفعل خبرة في المشاركة في أحداث استفزازية غير مثمرة”.

وقال مكتب المدعي العام إن المشتبه به استأجر قاعة تتسع لألفي شخص وكان يتطلع إلى تجنيد أفراد عسكريين وحراس مسلحين من شركات خاصة "لتنفيذ عملية الاستيلاء" على البرلمان، ومن غير الواضح ما إذا كانت السلطات تبحث عن المزيد من المشتبه بهم.

وقال جهاز الأمن الأوكراني: "لتنفيذ الخطة الإجرامية، شارك المنظم الرئيسي في العديد من المتواطئين، ممثلين عن المنظمات المجتمعية من كييف ودنيبرو ومناطق أخرى".

ويأتي المخطط المزعوم في كييف في الوقت الذي حققت فيه روسيا مكاسب بطيئة ولكنها ثابتة في ساحة المعركة في الأشهر الأخيرة، مستغلة تضاؤل ​​القوة البشرية في أوكرانيا واعتمادها على الغرب للحصول على الأسلحة ــ وعدم اليقين بشأن مستقبل تلك المساعدات العسكرية.

قتلت القوات الروسية سبعة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، في هجوم صاروخي على بلدة فيلنيانسك الجنوبية يوم السبت، بحسب مسؤولين أوكرانيين، مما دفع الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى المطالبة بمزيد من الأسلحة بعيدة المدى.