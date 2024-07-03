جميع الأعيرة.. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 3-7-2024 فى مصر للبيع والشراء

تراجع سعر الذهب اليوم الأربعاء 3-7-2024 في مصر للبيع والشراء بفعل تراجعات في أسعار المعدن النفيس في البورصة العالمية وسط صدور بيانات الوظائف الأمريكية وتعليقات رئيس الفيدرالي الأمريكي حول مصير أسعار الفائدة خلال الشهور القادمة مع الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 3-7-2024 في مصر للبيع والشراء

نعرض سعر الذهب اليوم الأربعاء 3-7-2024 في مصر للبيع والشراء والتي شهدت تراجعا طفيفا بقيمة 5 جنيهات للجرام الواحد حيث سجل جرام الذهب من عيار 21 نحو 3160 جنيه في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 7 دولارات لتسجل 2324 دولارا وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي:-

سعر جرام الذهب عيار 24 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 3611.5 جنيه.

بلغ سعر الشراء 3600 جنيه.

هبوط وصل إلى 5.75 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 22 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 3310.5 جنيه.

بلغ سعر الشراء 3300 جنيه.

هبوط وصل إلى 5.25 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 3160 جنيه.

بلغ سعر الشراء 3150 جنيه.

هبوط وصل إلى 5 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 18 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 2708.5 جنيه.

بلغ سعر الشراء 2700 جنيه.

هبوط وصل إلى 4.25 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 14 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 2106.75 جنيه.

بلغ سعر الشراء 2100 جنيه.

هبوط وصل إلى 3.25 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 12 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 1805.75 جنيه.

بلغ سعر الشراء 1800 جنيه.

هبوط وصل إلى 2.75 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 9 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 1354.25 جنيه.

بلغ سعر الشراء 1350 جنيه.

هبوط وصل إلى 2.25 نقطة.

جنيه الذهب في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 25280 جنيه.

بلغ سعر الشراء 25200 جنيه.

هبوط وصل إلى 40 نقطة.

سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية

بلغ سعر البيع 2322$.

بلغ سعر الشراء 2321$.

هبوط وصل إلى 2 نقطة.

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