أبرزها جذب الاستثمارات الأجنبية.. 5 ملفات على طاولة وزير الاستثمار الجديد

ترصد “الدستور” في التقرير التالي أبرز الملفات على مائدة وزير الاستثمار الجديد المنتظر أن يحلف اليمين الدستوري غدا.

جذب الاستثمارات الأجنبية

يعد أبرز ملف على طاولة وزير الاستثمار الجديد هو جذب الاستثمارات الأجنبية للمشروعات الكبرى خاصة عقب تهيئة البنية التحتية التي صرفت عليها الدولة مئات المليارات وتنتظر جني ثمارها عبر جذب الاستثمارات الأجنبية الكبرى.

وضع خريطة للفرص الاستثمارية

الملف الثاني وفقا للمهندس سطوحي مصطفي رئيس جمعية مستثمري أسوان هو وضع خريطة جديدة للفرص الاستثمارية الهامة في مصر سواء للمستثمر الأجنبي او المحلي.

الاهتمام بالمناطق الحرة

الملف الثالث هو تعظيم الاستفادة من المناطق الاستثمارية الحرة التي نجحت الدولة في إنشائها.

تقديم تحفيزات جديدة للمستثمرين

الملف الرابع هو تقديم محفزات جديدة للمستثمرين في إطار العمل علي التوسع في تنمية حجم الاستثمار المحلي والأجنبي.

حل أزمات المستثمرين المحليين

الملف الخامس هو حل الأزمات التي تواجه المستثمرين وجميعات الاستثمار وتتمثل في توفير الطاقة والحصول على أراضي بأسعار جيدة.

وأكد سطوحي مصطفي رئيس جمعية مستثمري أسوان أن جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر يعد من الأمور الحيوية التي تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة. تحمل الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) أهمية كبيرة لعدة أسباب، تتراوح بين الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.

وأوضح أن الاستثمارات الأجنبية تسهم في توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية وتعزيز قدرات الإنتاج المحلية. من خلال ضخ رؤوس الأموال الأجنبية، يمكن تحقيق مشروعات ضخمة مثل تطوير شبكات الطرق والكهرباء والمياه، بالإضافة إلى إقامة مناطق صناعية جديدة. هذه المشروعات تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير فرص عمل جديدة، مما يقلل من معدلات البطالة ويزيد من دخل الأفراد.

وأكد أن الاستثمارات الأجنبية تساهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة الفنية، والشركات الأجنبية غالبًا ما تأتي بتقنيات حديثة وخبرات متقدمة، مما يساعد على تحسين الكفاءة والإنتاجية في القطاعات المختلفة. هذا النقل التكنولوجي يسهم في تطوير القدرات المحلية ويعزز التنافسية العالمية للمنتجات المصرية.

وأشار إلى أنه تسهم الاستثمارات الأجنبية في تعزيز التبادل التجاري وتنويع الأسواق التصديرية. الشركات متعددة الجنسيات التي تستثمر في مصر غالبًا ما تفتح قنوات تجارية جديدة للمنتجات المحلية، مما يزيد من فرص التصدير ويعزز العلاقات الاقتصادية مع دول أخرى. هذا التنويع يساهم في تقليل الاعتماد على أسواق محددة ويعزز الاستقرار الاقتصادي.

وأكد أن الاستثمارات الأجنبية تسهم في تحسين مناخ الاستثمار العام. جذب الاستثمارات يتطلب بيئة تنظيمية مشجعة ومستقرة، وهذا يدفع الحكومة إلى تحسين القوانين والإجراءات المتعلقة بالاستثمار وتوفير الحوافز المناسبة. هذه التحسينات تعود بالنفع على المستثمرين المحليين أيضًا وتساهم في خلق مناخ استثماري جذاب بشكل عام.

وأوضح أن جذب الاستثمارات الأجنبية يلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز التنمية المستدامة من خلال توفير التمويل، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز التبادل التجاري، وتحسين مناخ الاستثمار. الاستثمار الأجنبي يعتبر من الأدوات الفعالة لتحقيق النمو الاقتصادي وتحقيق الرخاء للمجتمع.