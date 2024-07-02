الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تشكيل هولندا أمام رومانيا في يورو 2024

هولندا
هولندا

كشف رونالد كومان المدير الفني لهولندا، عن تشكيل منتخب بلاده لمواجهة رومانيا، في دور الـ 16 لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" بألمانيا.

موعد مباراة هولندا ضد رومانيا في كأس أمم أوروبا

أما عن موعد مباراة هولندا ضد رومانيا في كأس أمم أوروبا، فتُقام في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ الألمانية.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناتي beIN Sports MAX 1، 2.

تشكيل هولندا أمام رومانيا في يورو 2024

أما عن تشكيل هولندا أمام رومانيا في يورو 2024، فشهد تواجد فيرجيل فان دايك أساسيًا في خط الدفاع

وجاء تشكيل هولندا أمام رومانيا في يورو 2024 كالآتي:

في حراسة المرمى: بارت فيربروجين

خط الدفاع: دينزل دومفريس - ستيفان دي فري - فيرجيل فان دايك - ناثان آكي

خط الوسط: جيردي شوتن - تياني رايندرز - تشافي سيمونز

خط الهجوم: ستيفن بيرجوين - كودي جاكبو - ممفيس ديباي

ويواجه الفائز من تلك المباراة، المنتصر من مباراة منتخبي تركيا والنمسا والتي ستجمعهما في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

تشكيل هولندا يورو 2024 كأس أمم أوروبا رومانيا فيرجيل فان دايك

مواد متعلقة

تشكيل البرتغال أمام سلوفينيا في يورو 2024

منتخب فرنسا يهزم بلجيكا بصعوبة ويتأهل لربع نهائي يورو 2024

القادسية يتفق مع موراتا ويتواصل مع أتلتيكو مدريد

شوط أول سلبي بين فرنسا وبلجيكا في يورو 2024

رسميًا.. تشيلسي يتعاقد مع مارك جويو قادمًا من برشلونة

لوكاكو في الهجوم.. تشكيل بلجيكا أمام فرنسا في يورو 2024

تشكيل فرنسا أمام بلجيكا في يورو 2024

يورو 2024| إيطاليا يصطدم بـ سويسرا.. وألمانيا يسعى لإكمال المشوار أمام الدنمارك

الأكثر قراءة

من هو شريف فاروق وزير التموين الجديد؟

كفاءة وطنية بخبرات دولية.. من هو بدر عبدالعاطى وزير الخارجية الجديد؟

نائب رئيس اللجنة المالية بصندوق النقد.. السيرة الذاتية لـ أحمد كجوك مرشح وزارة المالية الجديد

"رحلة صعود" لأشهر قائد إيرباص.. مَن هو سامح الحفنى وزير الطيران الجديد؟

حصل على نوط الواجب العسكرى.. من هو عبدالمجيد صقر وزير التنمية المحلية الجديد؟

خبرة ممتدة لأكثر من 35 عامًا.. من هو حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الجديد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

إرادة التغيير.. وقيم التقدم

عبد الرحيم طايع

حديث أمين عن الشأن الوزاري

محمد رفعت

المحافظون والتغيير!

علي سعدة

التغيير الوزارى الجديد

مدحت بشاى

رؤى مواطن يبغى التغيير يا حكومة

محاسن السنوسي

معانا ولا علينا يا حكومة !

لواء. محسن الفحام

الشفافية الإيجابية

حسين دعسة

عندما يكشف جيمس جفرى الخطط السرية.. من ينقذ غزة؟

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"الشاباك" يلغي أوامر اعتقالات جديدة للفلسطينيين بسبب امتلاء سجون الاحتلال بالأسرى

اليوم الـ270 للعدوان على غزة.. مجازر الاحتلال متواصلة وحركات نزوح واسعة

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

عاجل
مصادر لـ إكسترا نيوز: مارجريت صاروفيم نائبة لوزيرة التضامن.. وچاكلين محافظة للبحيرة