كشف رونالد كومان المدير الفني لهولندا، عن تشكيل منتخب بلاده لمواجهة رومانيا، في دور الـ 16 لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" بألمانيا.

موعد مباراة هولندا ضد رومانيا في كأس أمم أوروبا

أما عن موعد مباراة هولندا ضد رومانيا في كأس أمم أوروبا، فتُقام في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ الألمانية.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناتي beIN Sports MAX 1، 2.

تشكيل هولندا أمام رومانيا في يورو 2024

أما عن تشكيل هولندا أمام رومانيا في يورو 2024، فشهد تواجد فيرجيل فان دايك أساسيًا في خط الدفاع

وجاء تشكيل هولندا أمام رومانيا في يورو 2024 كالآتي:

في حراسة المرمى: بارت فيربروجين

خط الدفاع: دينزل دومفريس - ستيفان دي فري - فيرجيل فان دايك - ناثان آكي

خط الوسط: جيردي شوتن - تياني رايندرز - تشافي سيمونز

خط الهجوم: ستيفن بيرجوين - كودي جاكبو - ممفيس ديباي

ويواجه الفائز من تلك المباراة، المنتصر من مباراة منتخبي تركيا والنمسا والتي ستجمعهما في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.