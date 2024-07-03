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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أذكار الصباح اليوم الأربعاء 3-7-2024

دعاء الصباح
دعاء الصباح

صيغ دعاء الفجر.. أذكار الصباح اليوم  محور بحث الملايين من المسلمين عبر موقع جوجل العالمي وذلك لإحياء الساعات المتأخرة من الليل لطلب مغفرة الذنوب والمعاصي والرحمة والسكينة القلبية وزيادة الرزق.

دعاء الفجر مكتوب اليوم الأربعاء 3-7-2024

وردت صيغ دعاء الفجر مكتوب في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح والتي يمكن الاستعانة بها في العلاج من الأمراض وجلب الأرزاق والطمأنينة والسعادة والسكينة القلبية وهى جاءت كما يلي:-

اللهم اجعل لنا نصيبا من سعة الرزق.. وتيسير الأمور.. وقضاء الحوائج.. واجابة الدعوات.. اللهم لطفك بقلوبنا.. وأحوالنا وأيامنا.. اللهم تولنا بسعتك وعظيم فضلك.. إنك على كل شيء قدير.. اللهم أبعد عنا أذى الدنيا وحيرة النفس وحزن الليل وبكاء القلب.. وموت الضمير وسوء الخاتمة.

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«اللهم إنى أعوذ بك من علم لا ينفع».. دعاء الفجر اليوم الإثنين 1 يوليو 2024

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«أصبحنا وأصبح الملك لله».. دعاء الصباح اليوم الأحد 30 يونيو 2024

اللهم إني أسألك غفران الذنوب.. وستر العيوب وتفريج الهموم والكروب.. اللهم إني أسألك عافية لأجسادنا.. وبركة وسعة في أرزقنا.. ورحمة من عندك تغنينا بها عن سائر عبادك.. اللهم امتلأ القلب حديثا والنفوس دعاء.. يا من تسمعني.

اللهم ارزقني حسن الخاتمة ونعمة الإجابة في كل الدعاء.. واستجب لي ما هو خير.. اللهم اجعل لنا فرج لكل صابر وشفاء لكل مريض واستجابة لكل دعاء.. ورحمة لكل أموات المسلمين.. فأنت على كل شيء قدير.

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أدعية مستجابة.. دعاء الفجر وأدعية الامتحان لطلاب الثانوية العامة 2024

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«أصبحنا وأصبح الملك لله».. دعاء الصباح اليوم الأحد 30 يونيو 2024

أذكار الصباح اليوم الأربعاء 3-7-2024

اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك.. وملائكتك وجميع خلقك.. أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحده لا شريك له.. وأن محمد عبدك ورسولك.. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.. اللهم أنت عالم الغيب والشهادة.. فاطر السموات والأرض ورب كل شيء ومليكه.. أشهد أن لا إله إلا أنت.

اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه.. وأشهد أن لا إله إلا أنت.. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الهم والحزن.. وأعوذ بك من الجبن والبخل.. واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.

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أدعية لطلاب الثانوية العامة 2024

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أدعية مستجابة.. دعاء الفجر وأدعية الامتحان لطلاب الثانوية العامة 2024

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