"رحلة صعود" لأشهر قائد إيرباص.. مَن هو سامح الحفنى وزير الطيران الجديد؟

اختير سامح الحفنى، وزيرًا للطيران، ضمن التعديل الوزاري الجديد لحكومة د.مصطفي مدبولي، والمقرر أن تؤدي اليمين غدًا الأربعاء.

والحفنى أشهر قائد لطراز إيرباص 330/340، تولى العديد من المناصب المهمة خلال الفترة الماضية؛ نظرًا لما يتمتع به من خبرات واسعة في مجال الطيران بخلاف كفاءته المشهود لها على المستويين المحلي والدولي.

تولى سامح الحفني 3 مناصب مهمة، منها رئاسة سلطة الطيران المدنى والشركة القابصة لمصر للطيران ورئيس لأكاديمية علوم الطيران ودعّمت تلك الخبرة ترشحه بقوه ليتوالى حقيبة وزارة الطيران المدني في الحكومة الجديدة خلفا للفريق محمد عباس حلمي، ومن المقرر أن يقوم الحفني بأداء اليمين الدستورية غدًا الأربعاء.

سامح الحفني في سطور

عيّن سامح الحفني أوائل مارس 2014 في منصب رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران بقرار من الطيار حسام كمال، وزير الطيران المدني.

نجحت الشركة القابضة لمصر للطيران خلال فترة رئاسته في تقليص حجم الخسائر خلال العام المالي 2014/ 2015 إلى نحو 560 مليون جنيه، مقارنة بـ2.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2013/ 2014.

كما استطاعت مصر للطيران في عهده تحقيق فائض أرباح خلال يوليو الماضي يقدر بـ247 مليون جنيه، مقارنة بـ22 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

نحج في تخصيص مكان خاص لتاريخ الشركة الوطنية مصر للطيران افتتح خلال فترة إدارته متحف "مصر للطيران"، ليضم عددا من أهم الصور الخاصة لتاريخ الشركة الوطنية مصر للطيران، وكذلك أبرز الشخصيات المهمة في تاريخ قطاع الطيران المدني ومصر للطيران، إضافة إلى المشاهير والقادة والزعماء الذين فضلوا السفر على متن طائرات مصر للطيران، ولم تنتهِ خبرات حفني هنا، إنما شغل منصب رئيس الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران.

كما تولى منصب رئيس سلطة الطيران المدني المصري مرتين واحدة في عهد وزير الطيران الأسبق الفريق أحمد شفيق قبيل ثورة يناير، وتولى الحفني منصب مندوب مصر الدائم وعضو بمجلس إدارة المنظمة العالمية للطيران المدنى الإيكاو حتى تلك اللحظة.