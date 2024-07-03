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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 3-7-2024

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 3-7-2024 في مصر مقابل الجنيه في البنوك المصرية من أكثر الكلمات البحثية عبر موقع جوجل العالمي والذي يشهد استقرار ملحوظ عقب انتهاء موسم الحج وعودة حجاج بيت الله الحرام إلى مصر خلال الأيام الماضية.

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 3-7-2024

ننشر تحديثات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 3-7-2024 في البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري حيث جاءت أسعار الصرف كما يلي:-

  • الريال السعودي في البنك المركزي المصري بنحو 12.85جنيه للشراء و12.89 جنيه للبيع.
  • الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB إلى بنحو 12.79 جنيه للشراء و12.88 جنيه للبيع.
  • بلغت قيمة الريال السعودي في بنك مصر نحو 12.85 جنيه للشراء و12.88 جنيه للبيع.
  • استقر الريال السعودي في بنك الإسكندرية عند مستوى 12.85 جنيه للشراء و12.88 جنيه للبيع.
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سعر الذهب اليوم فى مصر بالجنيه والدولار

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الفراخ بـ 88 جنيه للمستهلك.. اسعار الدواجن والبيض في الاسواق اليوم الثلاثاء

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

  • في البنك الأهلي المصري سجل الريال السعودي نحو 12.85 جنيه للشراء و12.88 جنيه للبيع.
  • في مصرف أبوظبي وصل الريال السعودي إلى نحو 12.79 جنيه للشراء و12.88 جنيه للبيع.
  • في البنك المصري الخليجي سجل الريال نحو 12.82 جنيه للشراء و12.85 جنيه للبيع.
  • في بنك قناة السويس سجل الريال نحو 12.77 جنيه للشراء و12.86 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

يتداول الدولار في البنوك السعودية بنحو 3 ريالات سعودية بما يعادل نحو 0.27 دولار لكل ريال وذلك وفقا لبيان البنك السعودي المركزي.

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سعر الذهب في مصر يسجل 1.4% خلال يونيو 2024

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تحديث لحظي.. سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر 2024 بالجنيه المصري والدولار

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم

  • قيمة اليورو الأوروبي بنحو 51.83 جنيه للشراء و51.95 جنيه للبيع.
  • الجنيه الاسترليني بنحو 61.09 جنيه للشراء و61.26 جنيه للبيع.
  • الريال السعودي عند مستوى 12.85 جنيه للشراء و12.87 جنيه للبيع.
  • الدينار الكويتي بنحو 157.30 جنيه للشراء و157.68 جنيه للبيع.
  • الدرهم الاماراتي بنحو 13.12 جنيه للشراء و13.15 جنيه للبيع.

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أسعار الفراخ والبيض اليوم في الأسواق المصرية 

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