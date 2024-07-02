كبيرة منسقى الشئون الإنسانية: "على المجتمع الدولى توفير الدعم المالى للسلطة الفلسطينية"

أعربت كبيرة منسقي الشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيجريد كاج، عن قلقها حيال أوامر الإجلاء للفلسطينيين من خان يونس بقطاع غزة، وفقًا لما ذكرته القاهرة الإخبارية.

وقالت خلال جلسة إحاطة لمجلس الأمن: "أشجع جميع الدول الأعضاء لتوفير الإمدادات والتمويل للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة".

وأضافت منسقة الشئون الإنسانية وإعادة الإعمار بغزة: "تدفق المساعدات لغزة مطلوب استمراره عبر كل المعابر بما في ذلك معبر رفح".

وأشارت سيجريد كاج، إلى أن هناك حاجة ماسة لمساهمات إضافية بقيمة 2.5 مليار دولار لإعمار قطاع غزة، ومن واجبنا أن ندعو لسلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.

ولفتت كبيرة منسقي الشئون الإنسانية وإعادة إعمار غزة، إلى أنه على المجتمع الدولي أن يكفل توفير الدعم المالي للسلطة الفلسطينية.