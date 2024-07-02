دنيا سمير غانم إحدى مفاجآت مهرجان نبتة للأطفال بالعلمين

قال مصدر مقرب من الفنانة دنيا سمير غانم إنها تجري حاليًا العديد من الاستعدادات والتحضيرات من الفنان أحمد أمين رئيس مهرجان نبتة للأطفال، والمقرر إقامته ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين المقرر أن تنطلق 11 يوليو الجاري.

أضاف المصدر، لـ"الدستور"، أن اجتماعات مكثفة تجريها دنيا سمير غانم مع أحمد أمين ونشوي جاد رئيس مجلس إدارة نبتة، حيث تم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالعمل الذي ستقدمه ضمن فعاليات المهرجان.

وكشف أن دنيا لم تتردد لحظة للمشاركة في مهرجان نبتة للأطفال بالعلمين رغم انشغالها حاليا بتصوير فيلمها السينمائي الجديد "روكي الغلابة".

مهرجان نبتة للأطفال

يقيم مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية مهرجان "نبتة" خاص بالأطفال لأول مرة في مصر، يترأسه أحمد أمين.

تحدث أحمد أمين عنه خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق النسخة الثانية من المهرجان: "لما بكون قريب من الأطفال بتعلم منهم كتير، والأطفال عندهم حب للحياة وخيال أوسع ونشاط، ونظرة إيجابية لكل حاجة، وخلال مهرجان نبتة مش هنكتفي نقدم للطفل ترفيه ولكن كمان صناعة للطفل، ونبتة بتهتم بالطفل من صغرة لحد ما يبقى مراهق".

وتابع أمين، "مهرجان نبتة لصناعة محتوى الأطفال والمراهقين، فيه تحديات لصناعة محتوى الطفل، لكن هيكون فيه ورش كتيرة في المهرجان، وصغار رواد الأعمال، وورش لصناع محتوى الطفل، وهيكون فيه مسابقة نبتة لمحتوى الأطفال والنشء، واللي هيقدم فيها محتوى أو أفلام أو مسلسلات أو مشروع جديد للأطفال، أو أغنية للطفل وغيرها، وهيكون فيه جوائز وتكريمات لصناع المحتوى والأطفال المتفوقين في مجالات مختلفة وهيكون فيه أنشطة مختلفة للأطفال، على هامش المهرجان طول فترة مهرجان العلمين".

وحرص على حضور المؤتمر الخاص بإطلاق النسخة الثانية من مهرجان العلمين، كل من: أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعمرو الفقي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ونشوى جاد رئيس مجلس إدارة واتش ات، والنجم أحمد أمين، والإعلامية منى عبدالوهاب.

تنطلق فعليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية في الفترة من 11 يوليو الجاري وحتى يوم 30 أغسطس المقبل، التي تشهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المهرجان في نسخته الأولى التي أقيمت العام الماضي.