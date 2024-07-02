وزير الأوقاف فى الحكومة الجديدة.. محطات فى حياة الدكتور أسامة الأزهرى

كشفت مصادر حكومية أنه تقرر اختيار الدكتور أسامة الأزهري، لتولي حقيبة وزارة الأوقاف، في التشكيل الحكومي الجديد، خلفًا للدكتور محمد مختار جمعة.



وتنشر "الدستور" تفاصيل السيرة الذاتية للدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف..



- ولد الأزهري في محافظة الإسكندرية، ثم انتقل مع الأسرة إلى سوهاج.



- والده كان رجلًا صالحًا وناظرًا لمدرسة، واهتم بتعليمه وتحفيظه القرآن الكريم، وكان حريصًا جدًا على إلحاقه الكُتّاب، والأزهر الشريف.



- عُرف بالشغف وحبه للقراءة وشجعه والده على القراءة وحب العلم وحفظ القرآن، وجد شغفه في مكتبة والده وكان يسأله في أدق التفاصيل بين الكتب والمؤلفات.



- كان فى الصف الخامس الابتدائى حين أهداه والده كتاب: «بدائع الزهور فى وقائع الدهور».



- قرأ عن العلماء وسيرهم الذاتية، وحرص على الاستفادة مما قرأوه وتعلموه وطريقة طلبهم للعلم، وبدأ في القراءة عن فخر الدين الرازى، والإمام السيوطى والإمام شرف الدين النووى.

- قدم العديد من الكتب والمطبوعات للمكتبة الإسلامية الحديثة، منها كتاب "إحياء علوم الحديث"، وكتاب "أسانيد المصريين"، و"المدخل إلى أصول التفسير"، و"معجم الشيوخ"، و"الإحياء الكبير لمعالم المنهج الأزهري المنير"، و"صائد اللؤلؤ، خطوات على طريق بناء الإنسان"، و"الحق المبين في الرد على من تلاعب بالدين"، و"جوهرة أعلام الأزهر"، وهي توثيق ودراسة لتراجم علماء الأزهر فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر الهجريين، مرتّبة على سنوات الوفيات، من وفيات سنة ١٣٠٠ هجرية ١٨٨٢ ميلادية، إلى وفيات العام الهجرى ١٤٣٩، ٢٠١٨ ميلادية.



- أهدى الموسوعة إلى الأزهر الشريف ومصر العظيمة، واستغرق العمل فيها 16 سنة، 10 منها كانت جمعًا للمادة العلمية، و6 عكوفًا ومنقطعًا ومنكبًا على التنفيذ والتدوين والتحرير والصياغة.

- قابل الملوك والرؤساء والوزراء والأمراء، من بينهم ملك المغرب وملك الأردن ورئيس دولة الإمارات ورئيس إندونيسيا وسلطان ماليزيا، والعديد من الملوك والرؤساء، إلى جانب الفقراء والبسطاء والسائلين والمحتاجين.



- أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بتعيين الدكتور أسامة الأزهري مستشارًا دينيًا؛ ليكون ضمن الهيئة الاستشارية لرئاسة الجمهورية، وذلك يوم 2 من شهر أكتوبر لعام 2014.



- يحظي بشعبية عالمية وخاصة في دول شرق آسيا، لتميزه بالوسطية الأزهرية في كل ما يتعلق بالدين الإسلامي الحنيف.