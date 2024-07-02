الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شباب زينا.. مطالب أهالي السويس من نائب المحافظ بعد التعديل الوزاري

محافظة السويس
محافظة السويس

قبل ساعات من إعلان التشكيل الوزاري الجديد، شهدت محركات البحث عمليات بحث بكثافة عن أسماء المحافظين ونواب المحافظين الجدد.

وفي السويس تزايدت التساؤلات حول تجديد الثقة في نائب محافظ السويس الحالي الدكتور عبد الله رمضان أو انتقاله لشغل منصب أخر.

أهم مطالب الشباب من نائب محافظ السويس 

ورصدت “الدستور”، أهم المطالب التي أعدها الشباب لوضعها أمام نائب محافظ السويس فور حلف اليمين الدستورية الحكومة الجديدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ الدكتور مصطفى مدبولي.

فرص عمل لشباب السويس 

وقال محمود حامد، طالب، إن نائب محافظ السويس بشكل خاص ونواب المحافظين بشكل عام أعمارهم تضعهم بين مصاف الشباب، لذا ننتظر منهم أن يتبنوا قضية توفير فرص عامل مناسبة للشباب.

الاستعانة بأفكار الشباب 

ورأت داليا عثمان، موظفة، أن سن نائب المحافظ يسمح له بالتواجد المستمر بين الشباب وطالبت أن يستغل هذا الأمر ليكون قريبا من هذه الفئة أغلب الوقت مشيرة إلى أن العقول الشابة قد تنتج أفكارا مبتكرة يجب أن تتضافر مع قرارات المحافظ والكبار من ذوي الخبرة.

دعم المواهب 

وأكد علي محمد، حاصل على ليسانس اداب، أن مكان نائب المحافظ الحقيقي، يجب أن يكون في مراكز الشباب والفاعليات حتى يتمكن من دعم الشباب والمواهب في شتى المجالات.

حلقة الوصل 

ورأت ميار عبد الهادي، أن المرحلة العمرية لنواب المحافظين، تحتم عليهم أن يكونوا حلقة الوصل بين المحافظ والحكومة من جهة والشارع ومؤسسات المجتمع المدني من جهة أخرى.

قدوة حسنة 

ووصف عبد المحسن محمود، موظف باحدى شركات القطاع الخاص، نائب المحافظ بأنه قدوة للعديد من الشباب نظرا لقرب سنه منهم، وطالب نائب محافظ السويس ونواب المحافظين بشكل عام أن يدركوا حجم تلك المسئولية الكبيرة.

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