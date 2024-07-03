للبيع والشراء.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى الأربعاء 3-7-2024 فى مصر

ننشر تحديثات سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 3-7-2024 في مصر من خلال لوحات التعاملات المالية في كافة البنوك المصرية، والتي تشهد حالة من الارتفاع الطفيف مع التصاعدات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة الماضية.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 3-7-2024 في مصر

ننشر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 3-7-2024 في البنوك المصرية وفقا لوحة التعاملات المالية المحدثة والتي جاءت كما يلي:-

الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري بنحو 48.20 جنيه للشراء و48.30 جنيه للبيع.

الدولار في بنك الإسكندرية بنحو 48.20 جنيه للشراء و48.30 جنيه للبيع.

الدولار في بنك القاهرة بنحو 48.20 جنيه للشراء و48.30 جنيه للبيع.

الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 48.20 جنيه للشراء و48.30 جنيه للبيع.

الدولار في البنك التجاري الدولي CIB بنحو 48.20 جنيه للشراء و48.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

في البركة وصل الدولار الأمريكي بنحو 48.20 جنيه للشراء و48.22 جنيه للبيع.

في البنك العقاري المصري يتداول الدولار الأمريكي بنحو 48.20 جنيه للشراء و48.22 جنيه للبيع.

في بنك الكويت الوطني سجل الدولار الأمريكي بنحو 48.30 جنيه للشراء و48.35 جنيه للبيع.

في البنك كريدي أجريكول سجل الدولار بنحو 48.2 جنيه للشراء و48.3 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس سجل الدولار بنحو 48.2 جنيه للشراء و48..3 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

الدولار في بنك مصر بنحو 48.2 جنيه للشراء و48.3 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

الدولار في البنك الأهلي المصري عند مستوى 48.2 جنيه للشراء و48.3 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم

قيمة اليورو الأوروبي بنحو 51.83 جنيه للشراء و51.95 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني بنحو 61.09 جنيه للشراء و61.26 جنيه للبيع.

الريال السعودي عند مستوى 12.85 جنيه للشراء و12.87 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي بنحو 157.30 جنيه للشراء و157.68 جنيه للبيع.

الدرهم الاماراتي بنحو 13.12 جنيه للشراء و13.15 جنيه للبيع.

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