بعد حركة المحافظين.. ملفات تنتظر محافظ مطروح

يترقب أهالي مطروح حركة المحافظين، والتي تأتي عقب أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة، حيث التقت "الدستور" عددا من المواطنين لمعرفة ماذا يريدون من المحافظ الحالي عقب تجديد الثقة له أو تعيين محافظ جديد؟



طالب مصطفي العجوز، أحد أبناء محافظة مطروح، أن يتم حل مشكلة مياه الشرب بشكل جزري والاهتمام بالبنية التحتية للمحافظة وأخري تتعلق بالمصايف، وإيجاد أفق جديدة لتشغيل الشباب وخلق فرص عمل لهم.

وأشار العجوز، إلي ضرورة العمل علي تشديد الرقابة علي الأسواق والأسعار، فيما يتعلق بالسلع التموينية والغذائية، بالإضافة إلي الاهتمام بالشكل الحضاري والسياحي اللائق للمحافظة.

وأكد عيسي بو عيسي القناشي، أحد أبناء قبائل مطروح خلال حديثة لـ"الدستور"، أن ينتظر المحافظ عقب حلف اليمين الدستورية للحكومة الجديدة الاهتمام بقطاع الصحة، وتوفير التخصصات الطبية النادرة، والنظر إلي القري والتجمعات الصحراوية البعيدة عن العمران بشكل أكبر.

كان قد بحث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، سبل الإسراع في التخفيف عن المواطنين، واتخاذ إجراءات عاجلة لحل أزمة نقص مياه الشرب.

تشغيل الوحدة الأولى

وخلال الاجتماع تم التأكيد على أنه سيتم اليوم بدء تشغيل الوحدة الأولى من محطة تحلية مياه البحر الرميلة ٤ بطاقة ١٦ ألف م٣/ اليوم، وفقًا للتنسيق بين شركة مياه الشرب وإدارة المياه بالهيئة الهندسية وضخها من خزانات المحطة إلى الخزانات الاستراتيجية مساء اليوم، وكذلك بدء تشغيل الوحدة الثانية مع يوم الخميس المقبل لتوفير كميات نحو ٣٠ ألف م٣ بالخزانات وضخها على الشبكات بالمناطق بمرسى مطروح بما يخفف من نقص المياه بنحو 90%، والإسراع في الانتهاء من تشغيل باقي وحدات المحطة بطاقة ٦٥ ألف م٣ خلال نهاية الشهر، والتى يتم تنفيذها من خلال إدارة المياه بتكلفة ٢،٨ مليار جنيه، مع مخاطبة الجهات المعنية لدراسة مقترح التوسع في إنتاجية محطة تحلية مياه كليوباترا إلى ٢٥ ألف م٣، والإسراع في بدء استكمال توسعات محطة تحلية مياه البحر الرميلة ٤ إلى ١٣٠ ألف م٣.