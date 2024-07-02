الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الاقتصادية" تلزم اليوتيوبر أحمد حسن بتعويض 200 ألف جنيه لاتهامه بالتحرش

اليوتيوبر احمد حسن
اليوتيوبر احمد حسن

أصدرت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، حكمًا بإلزام اليوتيوبر أحمد حسن بتعويض مدني 200 ألف جنيه، في الدعوى التي أقامها المحامي أشرف فرحات، بتعويض بقيمة مليون جنيه ضد اليوتيوبر أحمد حسن؛ لاتهامه بالتحرش بإحدى الفتيات وطلب إقامة علاقة غير شرعية معها.

وكانت محكمة النقض قد قضت بتأييد تغريم اليوتيوبر أحمد حسن 20 ألف جنيه.

فأقام محامي المجني عليها برفع دعوى تعويض ضد اليوتيوبر أحمد حسن بعد استلام الحكم النهائي الصادر من محكمة النقض؛ بتأييد حكم المحكمة الاقتصادية بتغريم اليوتيوبر أحمد حسن 20 ألف جنيه، بتهمة التحرش بفتاة عبر المحادثات الإلكترونية.

وقد قضت المحكمة الاقتصادية في وقت سابق، بتغريم اليوتيوبر أحمد حسن مبلغ 20 ألف جنيه، لاتهامه بالتحرش بفتاة عبر المحادثات الإلكترونية.

محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية اليوتيوبر احمد حسن تعويض مليون جنيه محكمة النقض

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