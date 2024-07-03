مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 3-7-2024 فى محافظات مصر

نعرض مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 3-7-2024 الموافق 27 من شهر ذي الحجة 1445 في محافظات مصر، حيث يبحث الملايين من المسلمين عنها عبر موقع جوجل لضبط أوقات أداء صلواتهم الخمس في محافظات إقامتهم وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية.

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 3-7-2024 في محافظات مصر

جاءت مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 3-7-2024 الموافق 27 من شهر ذي الحجة 1445 التي تعتمدها وزارة الأوقاف المصرية في كافة المساجد التابعة لها على مستوى الجمهورية كما يلي:-

موعد الصلاة في القاهرة

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:14 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:58 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:34 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:59 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:32 مساء.

موعد الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:13 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 1:04 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:43 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 8:08 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:43 مساء.

موعد الصلاة في الجيزة

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:13 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:59 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:35 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 8:00 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:33 مساء.

موعد الصلاة في الفيوم

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:17 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 1:01 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:35 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 8:00 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:32 مساء.

موعد الصلاة في قنا

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:22 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:53 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:19 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:45 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:13 مساء.

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