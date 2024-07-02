السيرة الذاتية للمهندس كريم بدوي وزير البترول الجديد

كشفت مصادر حكومية مطلعة لـ" الدستور"، عن اختيار المهندس كريم بدوي منصب وزير البترول والثروة المعدنية في الحكومة الجديدة خلفًا للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية السابق.

كريم بدوي مهندس بترول ذي خبرة واسعة في قطاع الطاقة، وبدأ مسيرته المهنية في شلمبرجير حيث تدرج في المناصب حتى أصبح مديرا عاما لشركة شلمبرجير مصر وشرق المتوسط، كما يتميز بدوي بقدرته على القيادة الاستراتيجية ورؤيته المستقبلية لتطوير قطاع البترول من خلال تبني أحدث التقنيات وتعزيز الكفاءات المحلية.

بدأ بدوي عمله كمهندس ميداني منذ عام 1996 وحتى عام 2000، ومدير الخدمة الميدانية في شركة «شلمبرجير»، ومقره في أبردين في اسكتلندا منذ عام 2001 وحتى عام 2002، وتولى مدير مركز التدريب بالشركة منذ 2002 وحتى 2003، ومدير تطوير التدريب في جميع أنحاء العالم، ومدير التوظيف للشركة من عام 2003 وحتى 2006، ثم مدير عمليات الخطوط السلكية في شرق إفريقيا وشرق البحر الأبيض المتوسط من 2006 وحتى 2008، مدير العمليات وأنظمة الأعمال ودعم العمليات من 2008 وحتى 2010.

كما تقلد مدير تكنولوجيا المعلومات شلمبرجير روسيا من 2010 وحتى 2011، ثم مدير تكنولوجيا المعلومات روسيا وآسيا الوسطى، ونائب الرئيس للخدمات المشتركة روسيا وآسيا الوسطى، ثم نائب الرئيس لخدمات الاختبار روسيا وآسيا الوسطى، ومدير عمليات مجموعة توصيف المكامن روسيا وآسيا الوسطى، ثم المدير العام مصر وشرق البحر الأبيض المتوسط، ومدير الأداء الرقمي للمؤسسة، وفي النهاية المنصب الحالي وهو الرئيس الإقليمي لشركة «شلمبرجير» العالمية بمصر وشرق المتوسط.

قاد بدوي العديد من المبادرات التي عززت التعاون بين شلمبرجير ووزارة البترول المصرية، والعمل على العديد من المشروعات لتطوير وتحديث قطاع البترول المصري بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وشغل منصب الرئيس الإقليمي لشركة «شلمبرجير» العالمية بمصر وشرق المتوسط.

وتؤدي الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، غد الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، ويعقب ذلك اجتماع لمجلس الوزراء الجديد.

وشمل التغيير الوزاري دمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيهات الرئيس السيسي، بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التي تواجهها الدولة المصرية.

وقالت مصادر إن الحكومة الجديدة تعمل وفق برنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

وأشارت المصادر إلى أن الأسماء الجديدة للوزارات جاءت كالتالي: عدنان فنجري وزيرا للعدل، وسامح الحفني وزيرا للطيران، وحسن الخطيب وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية، والمستشار محمود فوزي وزيرا للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير بدر عبدالعاطي وزيرا للخارجية والهجرة بعد الدمج، وشريف فاروق وزيرا للتموين، وأسامة الأزهري وزيرا للأوقاف، ومايا مرسي وزيرا للتضامن الاجتماعي، وشريف الشربيني وزيرا للإسكان، وأحمد كوچوك وزيرا للمالية.