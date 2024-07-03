الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يبدأ 11 يوليو.. موعد مهرجان العلمين 2024

مهرجان العلمين الجديدة
مهرجان العلمين الجديدة

يبحث الكثير من متابعي مهرجان العلمين في نسخته الثانية عن موعد إقامة الفعاليات الخاصة بالحدث الترفيهي الأبرز طوال العام 2024، والذي يضم باقة كبيرة من الحفلات والأحداث الفنية والرياضية المميزة.

موعد مهرجان العلمين الجديدة 

وأعلنت الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية إقامة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة هذا العام في الفترة ما بين 11 يوليو وحتى 30 أغسطس.

ويقدم المهرجان هذا العام لافته طيبة من قبل الشركة المتحدة التي تخصص 60% من أرباح مهرجان العلمين الجديدة لدعم إخواننا في غزة، بالإضافة إلى وضع علم فلسطين بجانب علم مصر.

ويشارك خلال النسخة الجديدة من المهرجان كبار نجوم الغناء والطرب من مصر والوطن العربي بجانب بعض النجوم العالميين في فعاليات مهرجان العلمين والتي تقام داخل منطقة "العلمين أرينا" ومن ضمنهم كل من كاظم الساهر وتامر حسني ومحمد حماقي ومحمد منير وويجز وإليسا ونانسي عجرم وعمرو دياب وآخرون.

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ويعد مهرجان العلمين الجديدة انعكاسا لاهتمام الدولة المصرية بتطوير مدينة العلمين الجديدة وتحويلها إلى وجهة ثقافية وسياحية مميزة، ويهدف المهرجان إلى جذب السياح من جميع أنحاء العالم، وتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.

وزارة الثقافة تشارك في المحفل العلمي 

وأعلنت وزارة الثقافة المصرية عن إقامة أكثر من 50 فعالية فنية وثقافية خلال أيام النسخة الثانية من مهرجان العلمين 2024 والمقرر إقامتها بالمنطقة التراثية والترفيهية.

ومن المقرر أن يشارك في النسخة الثانية للمهرجان عدد من فرق الفنون الشعبية من مختلف المحافظات المصرية إلى جانب فريق أوبرا عربي وفقرات السيرك القومي وتخصيص فعاليات مميزة للطفل ومعرض للحرف التراثية والتقليدية وعروض عرائس "الليلة الكبيرة" والأراجوز وخيال الظل إلى جانب اقامة حفل للفائزين والمتميزين من مسابقة "الصوت الذهبي" وحفل موسيقي لأوركسترا بيت العود وغيرها من الفاعليات. 

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