أهالى أسيوط يشيعون 6 جثامين من ضحايا حادث انهيار عقار

شيع المئات من أهالي أسيوط، جثامين 6 ضحايا من أسرة واحدة لقوا مصرعهم أسفل أنقاض منزل حارة درويش الذي انهار بالأمس وأسفر عن مصرع 14 وإصابة 6 آخرين.



كان المئات من أهالي أسيوط شيعوا قبل قليل جثامين كلا من "أماني محمد بيومي" 45 عاما معلمة بمدرسة أسيوط الرسمية وأبنائها "محمد أحمد مرزوق" 18 عاما طالبة بكلية الهندسة جامعة الأزهر، و"ندين أحمد مرزوق" 23 عاما خريجة كلية البنات الإسلامية، و"ريهام أحمد مرزوق" 18 عاما طالبة بالصف الثالث الأزهري، و"لميس أحمد مرزوق" 15 عاما، طالبة بالصف الثالث الإعدادي الأزهري، وخالتهم "شيماء محمد بيومي" 45 عاما، خرجت الجنازة من المسجد الكبير بمنطقة الوليدية بحي شرق أسيوط.

شارك في الجنازة ممثلو عن مشيخة الأزهر والمنطقة الأزهرية



شارك في الجنازة ممثلو عن مشيخة الأزهر والمنطقة الأزهرية وقيادات مديرية التربية والتعليم ومعلمو مدارس أسيوط والمئات من أهالي مدينة أسيوط.



كان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة بانهيار منزل مكون من 4 طوابق مأهول بالسكان بحارة درويش المتفرعة من شارع رياض بحي شرق أسيوط.



وانتقل إلى موقع الحادث اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، واللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط والمهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ وقوات الحماية المدنية، والإنقاذ السريع وقيادات مديرية أمن أسيوط.



وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال 14 جثة و٦ مصابين من أسفل الأنقاض، وتم نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام ودفعت قوات الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء بمحيط المنزل المنكوب بعد تسرب غاز من وصلات المنزل وفرضت كرودنا أمنيا بمحيط المنطقة.



فيما دفعت مديرية الصحة بـ 10 سيارات إسعاف، واستعانت المحافظة بمعدات الإنقاذ السريع التابعة لمركز الفتح لسرعة رفع الأنقاض والبحث عن باقي سكان العقار.

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