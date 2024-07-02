الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية يطلق برنامجا تدرببيا حول تقنيات استخلاص زيت الزيتون

برنامج تدريبي
برنامج تدريبي

أطلق معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية، برنامج تدريبى بعنوان " التقنيات الحديثة لإستخلاص زيت الزيتون والتعرف على جودته " خلال الفترة من الإثنين إلى الخميس الموافق 4 يوليو الجاري.

وتناول البرنامج تدريب عدد من المستثمرين والعاملين فى مجال استخلاص وإنتاج زيت الزيتون وكذلك أصحاب مزارع الزيتون.

ويضم البرنامج حزمة من الموضوعات النظرية والعملية الهامة منها "التوافق مع متطلبات الهيئة القومية لسلامة الغذاء لمصانع الأغذية بصفة عامة ومصنع استخلاص الزيوت بصفة خاصة وعلاقه درجة النضج وتقنيات الجمع والنقل بجودة زيت الزيتون وعلاقة تقنيات الإستخلاص والتنقية ( الترشيح ) والتعبئة والتغليف بجودة زيت الزيتون، ومواصفات الجودة الكيميائية والطبيعية ومعايير النقاوة لزيت الزيتون، وتأثير التخزين على جودة زيت الزيتون وأفضل الممارسات المتعلقة بتخزين زيت الزيتون.

من جانبه، أكد الدكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد، أن زيت الزيتون مضاد لنمو البكتريا والفطريات والطفيليات ومفيد في تخفيض السكر في الجسم، وضغط الدم وتقوية جهاز المناعة، وكذلك علاج الأمراض الفيروسية.  

ويهدف البرنامج التدريبى لنقل الخبرات للعاملين فى مجال تصنيع زيت زيتون لرفع كفائتهم وتحسين أدائهم فى هذا القطاع الحيوى من خلال تدريبهم على التكنولوجيا الحديثة المتبعة فى الإستخلاص والتعرف التعرف على العوامل المؤثرة على خصائص جودته وكيفية الحكم على جودة زيت الزيتون حسيا.

تكنولوجيا الأغذية ينظم برنامج تدرببي حول التقنيات الحديثة لاستخلاص زيت

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