نائب رئيس حزب المؤتمر تكشف عن أهم الملفات التى تشغل اهتمام الحكومة الجديدة

قالت داليا الإتربي، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن ملف الأمن من أهم الملفات التي تهتم بها المرأة المصرية.

الاضطراب الأمني

وأضافت داليا الإتربي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنها تعلم جيدًا أنه سيكون هناك تحرك سريع من قِبل الحكومة المصرية لتحجيم ظاهرة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله.

وأشارت إلى أنه جرى اتخاذ الكثير من الخطوات في ملف التأمين الصحي، ومصر تعمل على قدم وساق للتفوق على ذاتها معتمدة على العنصر البشري في هذا القطاع.

ملفات هامة أمام الحكومة الجديدة

وتابعت: "لدينا ثقة كبيرة بالأطباء المصريين، ويجب أن يتم الاهتمام برواتب القطاع الطبي، كما يجب الاهتمام أيضًا بالمحتوى الدراسي المقدم للطلاب، والابتعاد قدر المستطاع عن فكرة المعلومات الكثيرة دون فائدة تذكر لها".

وأكدت، أنها ترى بعض المؤشرات التي تشير إلى أنه سيكون هناك تغيير واضح في قرارات الحكومة المقبلة لصالح المجتمع المصري، خاصة أن الحوار الوطني خير داعم لفكرة الحرية في الرأي وبناء الإنسان المصري.