إطلاق فعالية توزيع حوافز سندات الكربون للمزارعين بأسيوط

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، فعالية توزيع حوافز سندات الكربون للمزارعين تشجيعًا لجهودهم في استخدام الزراعة العضوية والصديقة للبيئة وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وبالتعاون مع جامعة هليوبوليس والجمعية المصرية للزراعة الحيوية ومركز البصمة الكربونية cfc.

يأتي ذلك في إطار مشروع مركز المعرفة بشمال أفريقيا والممول من وزارة الإتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية بألمانيا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعزيز خطط التنمية المستدامة الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية.



جاء ذلك بحضور النائب إبراهيم نظير عضو مجلس النواب والمهندس محمود صبحي وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، والدكتور صلاح علي مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط، ومجيب الرحمن فؤاد مدير مشروعات جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، وحلمي أبو العيش رئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس، وإبراهيم سعد ممثل مبادرة سندات الكربون واقتصاد المحبة بالجمعية المصرية للزراعة العضوية، ومحمد عبدالعال مدير قطاع الصعيد الجمعية المصرية للزراعة الحيوية، وهاجر أحمد فؤاد منسق مشروع اقتصاد المحبة والزراعة العضوية ويحيى زكريا أبورحمة مدير وحدة التنفيذ المحلية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالمحافظة، ونفيسة عبد السلام مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة، ومسئولي مديريتي الزراعة والطب البيطري، وممثلو عدد من الجهات الشريكة، وعدد من المزارعين.



تخفيف الفقر من خلال الاستثمار في الزراعة



بدأ اللقاء بالسلام الجمهوري ثم كلمات الترحيب بالحضور والتي أكد خلالها إبراهيم سعد ممثل مبادرة سندات الكربون والجمعيات المصرية للتنمية المستدامة على الدعم الذي لاقاه من اللواء عصام سعد محافظ أسيوط خلال الفترة الماضية وهو ما ظهر جليًا في تذليله للعقبات أمام تنفيذ التدريبات للمزارعين وهو ما سينعكس على قضايا الأمن الغذائي وتغير المناخ، مما يساهم في تخفيف الفقر من خلال الاستثمار في الزراعة المستدامة والحيوية والعضوي لافتًا إلى وجود 464 مُزارع لديهم 230 مزرعة بمساحة تصل إلى 1972 فدان في محافظة أسيوط وفقًا للإحصاءات الأخيرة.



وأشار إلى العمل على تعريف وتدريب المزارعين لتعزيز وصول معلومات عن الزراعة الحيوية وطرق ممارستها من خلال التطبيق الحقلي وتفعيل دور الجهات الفاعلة الرئيسية في سلاسل قيمة الزراعة الحيوية بطريقة مثالية من خلال التشبيك والتسويق والمؤتمرات، ثم شهد الحضور فيديو تعريفي لاستعراض جهود ونماذج نجاح للمبادرة وتنفيذها على أرض الواقع لاستخدام الزراعة العضوية والصديقة للبيئة.



وأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات والمؤسسات والمديريات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص في تقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة خاصة تنمية البيئة من خلال المشروعات الخدمية والبحثية والتعليمية للمساهمة في تحقيق خطة التنمية المستدامة مشيدًا بالمبادرات التي يتبناها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومن بينها تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية التي تهدف إلى تعميم الممارسات الجيدة لمجابهة التغيرات المناخية وتنمية البيئة وفق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 لافتًا إلى أهمية الزراعة العضوية والصديقة للبيئة ومردوها الصحي والاقتصادي للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية والتقليل من آثار التغيرات المناخية من خلال اتباع ممارسات الزراعة العضوية والحيوية وتصنيع واستخدام الكمبوست والطاقة المتجددة وهو ما يساهم في خدمة قطاع الزراعة والمزارعين.



وفي نهاية اللقاء تم تسليم الدروع التذكارية للواء عصام سعد محافظ أسيوط تقديرًا لدعمه ومساندته لجهود مبادرة حوافز سندات الكربون والزراعة العضوية، وأنشطة الجمعية المتنوعة فضلًا عن تسليم دروع لوكيل وزارة الزراعة ومدير مديرية الطب البيطري وشهادات التقدير لعدد من المهندسين والمزارعين ومسئولي برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والتكتلات الاقتصادية، وعلى عبد المجيد رئيس جمعية بادر، وشهادة المناخ لمسئولي وحدة التنفيذ التكتلات لجهودهم في دعم المزارعين المحليين في تطبيق الزراعة العضوية والحيوية في مصر.

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