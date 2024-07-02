الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الزمالك يعلن تجديد التعاقد مع فلفل نجم فريق اليد

فلفل
فلفل

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، عن تجديد عقد محمود خليل "فلفل"، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء.

ووقع "فلفل" على عقود تجديده مع الزمالك، خلال الجلسة التي جمعته مع هشام نصر نائب رئيس مجلس الإدارة، ونيرة الأحمر ورامي نصوحي عضوي المجلس، حسن يسري رئيس جهاز كرة اليد بالقلعة البيضاء.

ويعد "فلفل" من العناصر الأساسية لـ"كوماندوز الزمالك"، وحصد مع الفريق 14 بطولة، بواقع 4 ألقاب لدوري المحترفين، و3 ألقاب لبطولة إفريقيا للأندية، و3 ألقاب للسوبر الإفريقي، ولقبين لكأس الكئوس، ولقب للسوبر المصري، ولقب سوبر دوري محلي.

حسين لبيب فلفل مع الزمالك هشام نصر رامي نصوحي

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