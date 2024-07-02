ويجز: سعيد بوجودى فى مهرجان العلمين.. و«المتحدة» أحدثت طفرة بالمهرجان

أعرب مطرب الراب المصري ويجز عن سعادته بوجوده للعام الثاني على التوالي في مهرجان العلمين، مقدمًا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لثقتها ودعمها للفن المصري، مؤكدًا أن المتحدة “أحدثت طفرة” في مهرجان العلمين، الذي أصبح يضاهي المهرجانات العالمية.

ووعد ويجز الجمهور بالعديد من المفاجآت خلال الحفل المقرر الإعلان عن تفاصيله خلال الأيام المقبلة.

وعن تخصيص الشركة المتحدة لـ60% من أرباح المهرجان لدعم الأشقاء الفلسطينيين والقضية الفلسطينية، قال ويجز: “حاجة مشرّفة وليست جديدة على الشركة المتحدة والدولة المصرية”.

فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين

وتنطلق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية في الفترة من 11 يوليو الجاري حتى 30 أغسطس المقبل، التي تشهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المهرجان في نسخته الأولى التي أقيمت العام الماضي.