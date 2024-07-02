الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ شمال سيناء يشكل لجنة لحصر وتسجيل بيانات أصول الدولة بالمنظومة الإلكترونية

الاجتماع
الاجتماع

شهدت قاعة المؤتمرات بديوان عام محافظة شمال سيناء، اجتماعا لجنة التسجيل بالمنظومة الرقمية لحكومة أصول وأملاك الدولة بالمحافظة، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحت رعاية اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وبرئاسة عبدالعال البدرى سكرتير عام مساعد المحافظة، وفي حضور المهندس محمد أشرف عبدالفتاح ممثلًا عن وزارة الاتصالات وأعضاء اللجنة المشكلة. 

وأكد السكرتير المساعد، أنه صدر قرار محافظ شمال سيناء رقم ٢٦٥ لسنة ٢٠٢٤ لتشكيل لجنة حصر وتسجيل بيانات أصول الدولة بنطاق المحافظة بالمنظومة الإلكترونية، بهدف تجميع ومراجعة بيانات مستندات أصول الدولة، التى تم حصرها بمجالس المدن التابعة، مع قيام مدخلى البيانات   بتسجيلها على شاشة المنظومة، كما سيقوم مديرو الإدارات المعنية بمراجعة البيانات، اعتمادها كل فى نطاق مسئوليته.

وأشار البدري إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتقديم كافة أوجه الدعم الفنى لفريق العمل، حيث سيتم تدريب فريق عمل اللجنة المشكلة على آلية تسجيل البيانات، التعامل مع المنظومة لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم الثلاثاء ٢ يوليو الجارى وحتى الخميس ٤ يوليو الجاري.

وأضاف، أن رؤساء مراكز المدن بالمحافظة شكلوا مجموعات عمل لإعداد وتجهيز ومد فريق العمل بالجنة المشكلة بالمحافظة بكافة البيانات المطلوبة أولا بأول مرفقة بالمستندات المطلوبة، إحداثيات  موقعة على خرائط GIS مع تخصيص مسئول للتواصل مع المحافظة.

ولفت إلى أنه تم انتقاء أعضاء اللجنة المشكلة من كفاءات العاملين بالمحافظة، مجالس المدن التابعة كما تم تخصيص مكان مناسب بمركز المعلومات، إذ تم تجهيزه بأحدث أجهزة الحاسب الآلى، المعدات المطلوبة حتى يتمكن فريق العمل من أداء مهامه على أكمل وجه.

محافظة شمال سيناء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محافظ شمال سيناء لجنة حصر وتسجيل بيانات أصول الدولة

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