الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عضو "طاقة النواب": الحكومة الجديدة تواجه تحديات غير مسبوقة

النائب محمد الجبلاوي
النائب محمد الجبلاوي

قال النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن التغيير الحكومي الجديد سيشهد تغيرات واضحة واختيار كوادر ذو خبرة عالية تناسب المرحلة الحالية لمواجهة التحديات الراهنة التي تواجه الدولة، مشيرا إلى أن المؤشرات الأولية للتغيير الوزاري الجديد سيشهد دمج وزارات واستحداث أخرى وتطوير للسياسات الحكومية.

 

وأكد الجبلاوي خلال تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن المصريين يأملون خيرا من الحكومة الجديدة، على رأسها تخفيف المعاناة والأزمات التي يعاني منها الشعب المصري، مطالبا بضرورة وجود حلول جذرية لإنهاء هذه الأزمة.

 

وأكد الجبلاوي، نعلم جيدا أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتقديم أفضل الخدمات من أجل المصريين والبسطاء ولكن الأزمات التي مر بها العالم تؤثر بشكل مباشر على جميع الدول، موضحا أن حرب روسيا وأوكرانيا والحرب على غزة وسبقتهم أزمة كورونا بالفعل أثرت على جميع اقتصاديات العالم وليس مصر فقط فالعالم أجمع يعاني من أزمات اقتصادية واضحة.

 

وطالب الجبلاوي من الحكومة الجديدة، بسرعة إجراء الانتخابات المحلية، لأنها تعد أحد المكملات الدستورية، مضيفا أن المحليات ستقوم بحل الكثير من المشكلات والأزمات التي يعاني من المواطن المصري في كافة محافظات الدولة، كما أن وجود المحليات له دور كبير في إنهاء أمور عديدة خاصة في الأقاليم .

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