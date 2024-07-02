الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شادى مؤنس لـ«الدستور»: «المتحدة» لا تتأخر لحظة فى مساندة القضايا المجتمعية

الموسيقار شادي مؤنس
الموسيقار شادي مؤنس

أشاد الموسيقار شادي مؤنس بمجهودات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية سواء على مستوى الإعلام أو الفن أو الثقافة، خاصة أنها تضم حاليًا أكثر من 40 شركة رائدة في مختلف المجالات والأنشطة الإعلامية، إضافة إلى الإعلان عن انطلاق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية تحت شعار «العالم علمين» المقررة إقامتها فى الفترة من 11 يوليو الجاري حتى 30 أغسطس المقبل.

أضاف مؤنس، لـ«الدستور» أن مهرجان العلمين الجديد في دورته الثانية يشهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المهرجان في نسخته الأولى التي أقيمت العام الماضي.

وأكد مؤنس أن قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتبرع بنسبة 60% من أرباح المهرجان هذا العام لصالح أشقائنا في فلسطين، بجانب رفع العلم الفلسطيني بجانب العلم المصري في فعاليات المهرجان، يستحق التحية والتقدير والثناء والإشادة وهو أمر ليس بجديد على الشركة المتحدة التى تبذل مجهودًا كبيرًا ولا تبخل بشىء ولا تتأخر لحظة فى مساندة كل القضايا المجتمعية وليس مساندة الإعلاميين أو الفنانين فقط، لكنها تكمل مسيرتها ودورها الوطنى بمثل هذه القرارات المهمة التي ترفع راية مصر أمام العالم كله.

 

أبرز ملامح وفعاليات الدورة الثانية لمهرجان العالم علمين 

ـ ينقسم المهرجان إلى 5 مهرجانات، مهرجان الموسيقى والمسرح، مهرجان الطعام، مهرجان الرياضة، مهرجان الترفيه، إضافة إلى مهرجان نبتة الخاص بالأطفال، والذي يترأسه الفنان أحمد أمين.

- قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إقامة معظم فعاليات مهرجان العلمين في الفترة الصباحية ترشيدًا للطاقة.

- تشهد فعاليات مهرجان العلمين، إقامة 10 حفلات غنائية لأبرز النجوم المصريين والعرب، من بينهم عمرو دياب، محمد منير، كاظم الساهر، تامر عاشور، ديانا حداد، ويجز، كايروكي، سعاد ماسي وغيرهم.

- يقام ضمن ليالي المهرجان 35 فعالية ترفيهية إلى جانب 12 حدثًا رياضيًا تغطى جانبًا كبيرًا من الألعاب الجماعية والفردية، إضافة إلى مجموعة كبيرة من الفعاليات الترفيهية.

الموسيقار شادى مؤنس للخدمات الإعلامية فعاليات مهرجان العلمين مهرجان العلمين الشركة المتحدة لا تتأخر لحظة فى مساندة كل القضايا المجتمعية شادي مؤنس يشيد بتبرع المتحدة بـ 60 من أرباح مهرجان العلمين لأهالي غزة ملامح وفعاليات الدورة الثانية لمهرجان العالم علمين

الأكثر قراءة

من هو شريف فاروق وزير التموين الجديد؟

كفاءة وطنية بخبرات دولية.. من هو بدر عبدالعاطى وزير الخارجية الجديد؟

نائب رئيس اللجنة المالية بصندوق النقد.. السيرة الذاتية لـ أحمد كجوك مرشح وزارة المالية الجديد

حصل على نوط الواجب العسكرى.. من هو عبدالمجيد صقر وزير التنمية المحلية الجديد؟

عاجل.. "رحلة صعود" لأشهر قائد إيرباص.. مَن هو سامح الحفنى وزير الطيران الجديد؟

خبرة ممتدة لأكثر من 35 عامًا.. من هو حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الجديد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

إرادة التغيير.. وقيم التقدم

عبد الرحيم طايع

حديث أمين عن الشأن الوزاري

محمد رفعت

المحافظون والتغيير!

علي سعدة

التغيير الوزارى الجديد

مدحت بشاى

رؤى مواطن يبغى التغيير يا حكومة

محاسن السنوسي

معانا ولا علينا يا حكومة !

لواء. محسن الفحام

الشفافية الإيجابية

حسين دعسة

عندما يكشف جيمس جفرى الخطط السرية.. من ينقذ غزة؟

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"الشاباك" يلغي أوامر اعتقالات جديدة للفلسطينيين بسبب امتلاء سجون الاحتلال بالأسرى

اليوم الـ270 للعدوان على غزة.. مجازر الاحتلال متواصلة وحركات نزوح واسعة

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين


عاجل
مصادر لـ إكسترا نيوز: مارجريت صاروفيم نائبة لوزيرة التضامن.. وچاكلين محافظة للبحيرة