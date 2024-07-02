شادى مؤنس لـ«الدستور»: «المتحدة» لا تتأخر لحظة فى مساندة القضايا المجتمعية

أشاد الموسيقار شادي مؤنس بمجهودات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية سواء على مستوى الإعلام أو الفن أو الثقافة، خاصة أنها تضم حاليًا أكثر من 40 شركة رائدة في مختلف المجالات والأنشطة الإعلامية، إضافة إلى الإعلان عن انطلاق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية تحت شعار «العالم علمين» المقررة إقامتها فى الفترة من 11 يوليو الجاري حتى 30 أغسطس المقبل.

أضاف مؤنس، لـ«الدستور» أن مهرجان العلمين الجديد في دورته الثانية يشهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المهرجان في نسخته الأولى التي أقيمت العام الماضي.

وأكد مؤنس أن قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتبرع بنسبة 60% من أرباح المهرجان هذا العام لصالح أشقائنا في فلسطين، بجانب رفع العلم الفلسطيني بجانب العلم المصري في فعاليات المهرجان، يستحق التحية والتقدير والثناء والإشادة وهو أمر ليس بجديد على الشركة المتحدة التى تبذل مجهودًا كبيرًا ولا تبخل بشىء ولا تتأخر لحظة فى مساندة كل القضايا المجتمعية وليس مساندة الإعلاميين أو الفنانين فقط، لكنها تكمل مسيرتها ودورها الوطنى بمثل هذه القرارات المهمة التي ترفع راية مصر أمام العالم كله.

أبرز ملامح وفعاليات الدورة الثانية لمهرجان العالم علمين

ـ ينقسم المهرجان إلى 5 مهرجانات، مهرجان الموسيقى والمسرح، مهرجان الطعام، مهرجان الرياضة، مهرجان الترفيه، إضافة إلى مهرجان نبتة الخاص بالأطفال، والذي يترأسه الفنان أحمد أمين.

- قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إقامة معظم فعاليات مهرجان العلمين في الفترة الصباحية ترشيدًا للطاقة.

- تشهد فعاليات مهرجان العلمين، إقامة 10 حفلات غنائية لأبرز النجوم المصريين والعرب، من بينهم عمرو دياب، محمد منير، كاظم الساهر، تامر عاشور، ديانا حداد، ويجز، كايروكي، سعاد ماسي وغيرهم.

- يقام ضمن ليالي المهرجان 35 فعالية ترفيهية إلى جانب 12 حدثًا رياضيًا تغطى جانبًا كبيرًا من الألعاب الجماعية والفردية، إضافة إلى مجموعة كبيرة من الفعاليات الترفيهية.