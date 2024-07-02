ثانى رؤساء جهاز العاصمة الإدارية وزيرًا للإسكان.. من هو شريف الشربينى؟

كشفت مصادر مطلعة لـ"الدستور"، عن أنه تم اختيار شريف الشربيني لتولي منصب وزير الإسكان، في التشكيل الحكومي الجديد.

"الدستور" يستعرض في السطور التالية، أبرز المعلومات عن وزير الإسكان الجديد، المهندس شريف الشربيني.

تخرج الشربيني من هندسة الزقازيق عام 2005، وعُين للعمل ضمن فريق مهندسي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التى تقوم بتعيين المتفوقين.

تدرج فى المناصب القيادية بسرعة الصاروخ، بدءًا من العمل معاونًا فى جهاز مدينة بدر وترقيته نائبًا هناك للطرق فى فترة وجيزة، ثم انتقل للعمل نائبًا فى القاهرة الجديدة، ثم رئيسًا لجهاز مدينة الشروق، ثم رئيسًا لجهاز مدينة 6 أكتوبر، ومنها رئيسًا لجهاز مدينة العاصمة الادارية الجديدة خلفًا للمهندس محمد عبد المقصود أول رئيس لجهاز العاصمة الإدارية الجديدة.

ظهرت كفاءته بشكل واضح عندما تولى منصب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر لفترة طويلة، حقق فيها نجاحات وإنجازات ملموسة، وهو ما أهله لتولي منصب رئيس جهاز مدينة العاصمة الإدارية.

يعرف الشربيني ضمن الشخصيات المشهود لها بالكفاءة بين زملائه، والتميز فى العمل، ودماثة الخُلق، وحقق معدلات إنجاز كبيرة فى كل المشروعات بالمدن التى تولى مناصب إدارية فيها.