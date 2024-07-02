الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الجمعيات الأهلية بالغربية: التحالف الوطنى يسعى لتحقيق التنمية المستدامة

التحالف الوطني
التحالف الوطني

يلعب التحالف الوطني  للعمل الأهلي والتنموي، دورًا حيويًا في محافظة الغربية، من خلال تنفيذ برامج ومشاريع تهدف إلى تحسين الحياة للأسر الأكثر احتياجًا وتعزيز التنمية المجتمعية، ويعمل التحالف بموجب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا لقضايا الرعاية الاجتماعية والتنمية البشرية   في كافة محافظات مصر.

تم توقيع ميثاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في 13 مارس 2022، وهو نتاج تعاون مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسة حياة كريمة، التي انبثقت من مبادرة الرئيس "حياة كريمة"، ويهدف هذا التحالف إلى تعزيز التكامل والتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والعمل الأهلي لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع.

وتتركز جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في محافظة الغربية، على دعم الأسر الأولى بالرعاية والفئات المحرومة في جميع أنحاء المحافظة، إلي جانب توفر المبادرات والبرامج التي يقدمها التحالف الدعم والرعاية المناسبة للأسر الأكثر استحقاقًا، بهدف تخفيف المعاناة عنهم وتحسين جودة حياتهم.

وتعمل الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية التابعة للتحالف الوطني لتنفيذ هذه البرامج وتقديم الخدمات اللازمة، وتشمل هذه الخدمات الرعاية الصحية إلي جانب الرعاية الاجتماعية والندوات التوعوية وتوفير فرص عمل، حيث يتم توفير أفضل الخدمات الطبية للمواطنين في مختلف مناطق المحافظة. 

كما تقوم الجمعيات بدعم طلاب الجامعات غير القادرين وتساعدهم في تحقيق تعليمهم العالي، بالإضافة إلى ذلك، يقوم التحالف بتوفير الدعم المالي لسداد ديون الغارمات، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المتضررة.

بالإضافة إلى دعمه للأسر الأكثر استحقاقًا، ويعمل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على تعزيز مبادئ الديمقراطية وتعزيز المشاركة المجتمعية، كما يعمل التحالف على توحيد الجهود وتنسيق العمل بين المؤسسات والجمعيات الأهلية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع يعلى أسس ديمقراطية قوية ومشاركة شاملة للمواطنين.

من جهتها، تؤكد الدكتورة مجدة الخواجة، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية بالغربية، عضو التحالف الوطني، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، يسعى إلى زيادة عدد الأسر المستهدفة وتحسين ظروفها المعيشية بشكل دائم ومستدام. 

كما يهدف التحالف أيضًا إلى توفير مظلة حماية اجتماعية شاملة تستهدف الفئات الأكثر استحقاقًا، دون استثناء، في السنوات المقبلة، ومن المتوقع أن تزيد أنشطة وبرامج التحالف خلال الخمس سنوات القادمة، حيث يتجاوز رأس المال المخصص لذلك 200 مليار جنيه.

ويلعب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي دورًا حيويًا في محافظة الغربية من خلال دعم الأسر الأولى بالرعاية وتحسين جودة حياتهم، وتوفير الرعاية الإجتماعية والنفسية والصحية لهم، كما يعمل التحالف على توحيد الجهود وتعزيز التعاون بين المؤسسات والجمعيات الأهلية، ويسعى لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع المصري.

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