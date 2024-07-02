أستاذ بجامعة الأزهر: الغفلة أهم أسرار نجاح العلاقات الزوجية

قال الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف، إن الله سبحانه وتعالى وضع بعض الصفات المميزة في المرأة وبعضها في الرجل، حيث تتميز المرأة بالعاطفة الشديدة، وهذه العاطفة تزيد من أنوثة المرأة، وهذه العاطفة هي التي تمكن المرأة من تربية الأجيال، بينما متع الله الرجال بالعقل أكثر من العاطفة.

سر نجاح العلاقات الزوجية

وأكد الدكتور حسن القصبي، خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن المرأة العاملة إذا رغبت في مشاركة الرجل تلبية متطلبات المنزل، وتجهد نفسها مثلما يُجهد فهذا فضل منها، وعلى الرجل أن يعلم أنه من المروءة أنه عندما يرى زوجته مجهدة فليس هناك حرج في مساعدتها والتخفيف عنها.

الفرق بين الغفلة والتغافل

وتابع: "أسباب السعادة الزوجية ما أيسرها، ومن أسباب السعادة الغفلة وليس التغافل، أي أنه على الزوج والزوجة الغفلة عن مواطن الخلل النسبية في كل منهما، فليس هناك شخص كامل الصفات".

واستطرد: "يجب تربية الأبناء على فكرة الحقوق والواجبات تجاه أسرته والوطن والأصدقاء وأي دائرة علاقات من المحتمل أن يتعامل معها الطفل في المستقبل".